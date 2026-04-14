Nace una nueva cría de orangután de Borneo en el Zoo Aquarium de Madrid, una de las especies más amenazadas del planeta

Zoo Aquarium de Madrid ha celebrado el nacimiento de una nueva cría de orangután de Borneo (

{"anchor-link":true}

), una de las especies más amenazadas del planeta clasificada en Peligro Crítico de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El nacimiento tuvo lugar en la madrugada del 2 de abril, tras un periodo de gestación de ocho meses y medio. El equipo veterinario ha confirmado que se trata de un macho, algo que ha podido observarse durante las habituales conductas de cuidado materno, como el aseo del recién nacido, que reflejan el desarrollo normal y natural de la especie.

Según ha indicado Zoo Aquarium en un comunicado, durante los primeros meses de vida, la alimentación de la cría será exclusivamente leche materna. A partir de los tres a cinco meses, comenzará de forma progresiva la introducción de frutas y verduras en su dieta, coincidiendo con la aparición de los primeros incisivos.

La madre Surya ha mostrado, desde el primer momento, un comportamiento maternal ejemplar. "Cuando el pequeño está mamando, todo se detiene. Ella se queda completamente quieta hasta que termina y, solo entonces, se desplaza para comer o realizar cualquier otra actividad", ha explicado la cuidadora de orangutanes del Zoo, Maica Esponinosa. Asimismo, ha destacado que es "una auténtica madraza" porque es su cuarta cría y tiene mucha experiencia. El recién nacido que ha pesado alrededor de un kilo y medio, evoluciona favorablemente. "Se le ve fuerte, se agarra bien desde el primer momento y protesta muy poco cuando tiene hambre, porque la madre enseguida lo coloca para mamar. En esta primera etapa, la actividad del pequeño se limita a comer, dormir y seguir creciendo", ha añadido Espinosa.

Larga infancia

La infancia del orangután es la más larga del reino animal, después de la del ser humano. Durante el primer año de vida, las crías son completamente dependientes de la madre y continúan mamando hasta cerca de los tres años y hasta, aproximadamente, los ocho lo asimilan todo de ella. "Es un periodo fundamental para el aprendizaje de habilidades esenciales para su supervivencia", han señalado desde el Zoo.

Estos días, la imagen de Surya con su cría despierta "una gran expectación" entre el grupo familiar de orangutanes del Zoo de Madrid formado por el macho Dahi, sus hijos Sabah, Sinar, además de la pareja de gibones de manos largas, Sandra y Adam, que observan con curiosidad al nuevo miembro de la familia.

En los próximos días, Zoo Aquarium de Madrid invitará a participar en la elección del nombre de la cría con las propuestas del equipo de cuidadores relacionadas con esta fascinante especie. Todas ellas comenzarán por la letra 'S', manteniendo la tradición de conservar la inicial de la madre.

Conservación de los orangutanes

El hábitat natural de los orangutanes sufre "una alarmante destrucción" debido a la deforestación, la expansión agrícola y la explotación maderera, con una pérdida aproximada de dos millones y medio de hectáreas de selva al año. A estas amenazas se suman la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies. Como consecuencia, la población de orangutanes en Sumatra y Borneo ha descendido drásticamente, pasando de 325.000 ejemplares a apenas 50.000 en el último siglo, según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Zoo Aquarium de Madrid participa activamente en el Programa Europeo de Cría y Conservación (EEP) de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) y colabora con organizaciones como Hutan. Esta organización trabaja desde hace más de 20 años en la protección del orangután en Borneo y Sumatra, centrando "sus esfuerzos en la conservación del hábitat, la investigación científica y el apoyo a las comunidades locales".

Noticias relacionadas

El estado de Sabah, en el norte de Borneo, alberga aproximadamente una quinta parte de la población mundial, convirtiéndose en "uno de los principales bastiones para su conservación".