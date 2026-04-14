Los municipios del norte de Madrid, unidos para impulsar el desarrollo común

El Periódico de España y Prensa Ibérica han celebrado este martes la segunda parada del ciclo Horizonte Madrid en el municipio madrileño de Alcobendas. Bajo el título Horizonte Madrid Norte, el encuentro ha reunido a alcaldes de diversas localidades para analizar los desafíos y oportunidades del norte de la Comunidad de Madrid.

El evento contó con la participación del Ayuntamiento de Alcobendas, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, el Ayuntamiento de Soto del Real, el Ayuntamiento de Manzanares el Real, y el Ayuntamiento de Tres Cantos; el patrocinio de FCC Medio Ambiente, Metro de Madrid, PreZero, Urbaser y Valoriza, y la colaboración de Madrid Capital Mundial (MWCC) y Planta de Tratamiento de Biorresiduos de Colmenar Viejo.

Armando Huerta, director de El Periódico de España, señaló que este territorio “ha demostrado una capacidad excepcional para atraer inversión extranjera, generar empleo cualificado y fomentar una industria tecnológica de vanguardia” y aseguró que “el norte de Madrid es uno de los entornos urbanos más pujantes de la región”.

“Pero -continuó- el norte de la Comunidad de Madrid tiene también por delante desafíos importantes como la necesidad de crear más empleo de proximidad para reducir la dependencia de Madrid capital, potenciar las pymes y adaptar la logística ante el ‘boom’ digital y medioambiental”.

Por su parte, Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, remarcó que los municipios del norte no solo conforman una de las zonas “más prósperas y dinámicas” de la región sino que van a experimentar, además, un notable crecimiento en los próximos años como consecuencia de su capacidad para atraer sectores de innovación, mejoras en la conectividad y una apuesta por la industrialización.

Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid / Alba Vigaray / EPC

Albert apuntó a la pujanza del corredor de la A-1, en torno al que se aglutina, ha destacado, “una parte muy importante de las industrias más punteras de nuestra región”, circunstancia que eleva la renta per cápita en algunos municipios hasta los 55.000 euros, por encima de la media regional.

Durante el encuentro los regidores de los diferentes municipios han abordado entre otras cuestiones la conectividad, con la ampliación de la M-607, la sostenibilidad, con el proyecto de la planta de tratamiento de biorresiduos, y la innovación, mediante el impulso al desarrollo tecnológico, en la mesa Grandes desafíos del norte de la Comunidad de Madrid: pulso económico, atracción empresarial, transportes y gestión urbana sostenible.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, apeló a la unidad entre los municipios del norte de Madrid, utilizando una metáfora del reciente viaje de Artemis 2: "Juntos somos una tripulación, un equipo unido al servicio público". En esa misma línea, ha defendido que los ayuntamientos de la zona deben actuar como un equipo cohesionado, con lealtad institucional y una misión compartida: "Mejorar la vida de los cerca de 400.000 vecinos" que residen en este ámbito de la región.

Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas, en el ciclo 'Horizonte Madrid Norte'. / Alba Vigaray

El alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, subrayó la importancia de abordar el desarrollo municipal desde una perspectiva conjunta: "Los municipios no somos rivales, generamos sinergias. Cuando a uno le va bien, al resto también". El alcalde defendió la necesidad de abandonar "competencias artificiales· entre localidades y apostar por una visión global que permita reforzar la fortaleza del territorio. "Lo que tenemos que hacer es mirar en conjunto cómo crecen todos los municipios del norte de Madrid", afirmó.

Carlos Blázquez, alcalde de Colmenar Viejo / Alba Vigaray / EPC

La alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado, reconoció que aunque la ciudad sigue siendo "de segunda residencia", es "un municipio de servicios y nuestro objetivo es seguir siendo lo que somos". Así, destacó que uno de los retos a los que aspira Soto es que "todos los nuevos ciudadanos también se sientan parte de nuestro municipio" y apeló al sentimiento de permanencia de los nuevos habitantes y la apuesta del consistorio por acoger a las nuevas generaciones.

Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real. / Alba Vigaray / EPC

La alcaldesa de Manzanares el Real, Alicia Gallego, puntualizó que desde su municipio “no pensamos en crecer”. Su intervención ha aportado una visión diferenciada dentro de un territorio que, en los últimos años, se ha consolidado como uno de los polos urbanos con mayor dinamismo de la Comunidad de Madrid. Frente a otros municipios más orientados a la expansión residencial o empresarial, Gallego defendió que la realidad de Manzanares el Real ha estado marcada por la protección de su entorno natural y por una economía estrechamente vinculada al turismo.

Alicia Gallego, alcaldesa de Manzanares el Real, durante 'Horizonte Madrid Norte'. / Alba Vigaray

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, puso en valor la importancia de Tres Cantos, un municipio con cerca de 60.000 habitantes, sede del Parque Científico y Tecnológico de Madrid, un espacio donde se albergan 3.000 empresas que generan más de 35.000 puestos de trabajo en sectores de alto componente tecnológico.

Sin embargo, en materia de desarrollo, la prestación de servicio de energía eléctrica aún es una asignatura pendiente. "Se está generando, pero necesitamos que las prestaciones se amplíen", mencionó el alcalde.

Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos. / Alba Vigaray / EPC

Elena Rodríguez Cobos, Manager de Comunicación de Lilly España, explicó que lo que hace diferente a la compañía farmacéutica, que lleva 63 años presente en nuestro país, es que cuenta “con toda la cadena de valor del medicamento en España”. Concretamente, especificó, en el municipio madrileño de Alcobendas cuentan con un Centro de Investigación Preclínica y además, con “una planta de producción que exporta medicamentos a más de 120 países”, algo que están convencidos de que “deja una huella en el territorio y una riqueza que es muy importante”, indicó.

Elena Rodríguez, manager de Comunicación de Lilly España. / Alba Vigaray / EPC

El gran desafío del norte de la Comunidad de Madrid ya no es diagnosticar los problemas, sino ejecutar soluciones concretas, porque se necesita pasar "de los planes a la acción". Más infraestructuras, menos trabas administrativas y una gestión más moderna del transporte y los residuos son los grandes retos planteados para el norte de la Comunidad de Madrid, tal y como subrayaron Leo Guldentops, director de Producción de la delegación de la Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente, y Sergio Cabellos, director de Negocio Público Centro de PreZero.

De izquierda a derechaLeo Guldentops, director de Producción de la delegación de la Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente; Sergio Cabellos, director de Negocio Público Centro de PreZero; Pilar Tur Salamanca, directora Técnica e Innovación de Urbaser, y Carlos Miranda de Larra Carcedo, responsable del Área de Soporte Operativo de Metro Madrid. / Alba Vigaray / EPC

Otro de los retos que se puso sobre la mesa fue la separación en origen. Desde Urbaser, Pilar Tur Salamanca, directora Técnica e Innovación de Urbaser, recordó que, todavía hoy, los residuos "se recogen mayoritariamente en una única fracción, que es la fracción resto", pese a la existencia de otros canales como vidrio o papel-cartón.

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En materia de movilidad, Metro de Madrid, a través de Carlos Miranda de Larra Carcedo, su responsable del Área de Soporte Operativo, trasladó un mensaje de margen de crecimiento para la zona norte, especialmente en la línea 10, que conecta Alcobendas y San Sebastián de los Reyes con la capital.