SUCESO EN MADRID
Muere un trabajador de 38 años tras golpearse en la cabeza con un toro mecánico en Vicálvaro
El accidente laboral ha ocurrido en la calle Boyer, en Madrid, y los sanitarios del SUMMA 112 han confirmado el fallecimiento tras 20 minutos de reanimación
Un trabajador de 38 años ha fallecido este martes en un accidente laboral registrado en la calle Boyer, en el distrito de Vicálvaro, en Madrid, tras golpearse en la cabeza con un toro mecánico que estaba maniobrando.
La llamada de aviso se recibió en Madrid 112 a las 13:46 horas. A la llegada de los efectivos del SUMMA 112, el hombre se encontraba inconsciente y presentaba un traumatismo craneoencefálico severo como consecuencia del golpe.
El equipo sanitario practicó maniobras de reanimación durante 20 minutos, aunque finalmente solo pudo confirmar el fallecimiento del trabajador. En el lugar de los hechos, una psicóloga de SAMUR-Protección Civil atendió a los compañeros de trabajo de la víctima.
Por su parte, la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
- De Paco a Paco: el bar de Fuenlabrada donde tres generaciones sostienen la vida del barrio
- La Comunidad de Madrid implanta la cita previa telefónica para consultas sobre consumo
- La Comunidad de Madrid adjudica la construcción de 3.352 viviendas del Plan Vive para jóvenes: estarán en estos ocho municipios
- Así es la casa de Boris Izaguirre en el centro de Madrid: aire señorial, grandes lienzos y un estilo ecléctico
- El Tren Al Ándalus sale por primera vez desde Madrid este domingo en una ruta de siete días hasta Sevilla
- El vandalismo deja huella en el Templo de Debod, una joya egipcia de más de 2.000 años en Madrid
- Abre el plazo para solicitar la beca infantil plus para el curso 2026-2027 en Madrid: esta es la fecha límite
- Ni en Sevilla ni en Teruel: así es la joya mudéjar única del siglo XVI que se esconde en este barrio de Madrid