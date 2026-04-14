Un trabajador de 38 años ha fallecido este martes en un accidente laboral registrado en la calle Boyer, en el distrito de Vicálvaro, en Madrid, tras golpearse en la cabeza con un toro mecánico que estaba maniobrando.

Muere un trabajador de 38 años tras golpearse en la cabeza con un toro mecánico en Vicálvaro. / 112 Comunidad de Madrid

La llamada de aviso se recibió en Madrid 112 a las 13:46 horas. A la llegada de los efectivos del SUMMA 112, el hombre se encontraba inconsciente y presentaba un traumatismo craneoencefálico severo como consecuencia del golpe.

El equipo sanitario practicó maniobras de reanimación durante 20 minutos, aunque finalmente solo pudo confirmar el fallecimiento del trabajador. En el lugar de los hechos, una psicóloga de SAMUR-Protección Civil atendió a los compañeros de trabajo de la víctima.

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Por su parte, la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.