Metro corrige el retraso de las obras de la Línea 6: no serán cuatro meses más, sino medio año

La modernización de la Línea 6 de Metro de Madrid acumulará finalmente un retraso mayor del anunciado. La Comunidad de Madrid ha corregido la ampliación de plazo aprobada a finales de marzo para una de las grandes obras de renovación de la Circular, de forma que no se prolongará cuatro meses, como figuraba en el acuerdo inicial, sino seis. La rectificación aparece en una adenda publicada el 10 de abril en el Portal de la Contratación Pública regional, donde se precisa que el cambio responde a “un error” en la redacción de la cláusula sobre la duración.

El retraso afecta al lote 1 de las obras de renovación integral de la superestructura de vía en la Línea 6, concretamente en el tramo comprendido entre Avenida de América y Laguna. La propia adenda recuerda que el acuerdo de ampliación de plazo se había formalizado el 26 de marzo y que ahora se subsana el error en la duración indicada. El resto de las condiciones, añade el texto, permanecen sin cambios.

La corrección supone, por tanto, dos meses extra sobre el retraso que había trascendido hasta ahora. En términos contractuales, el ajuste empuja aún más el calendario de una actuación clave dentro de la transformación de la Línea 6, la línea con más viajeros de toda la red de Metro. Suscrito originalmente en noviembre de 2024 con un plazo previsto de 18 meses, con esta rectificación el horizonte de finalización se desplaza, sobre el papel, hasta noviembre de 2026.

Las razones de la ampliación ya quedaron expuestas en la documentación conocida a finales de marzo: parte de los trabajos previstos no pudo ejecutarse durante el cierre del servicio entre septiembre y diciembre de 2025 y tuvo que desplazarse a las franjas de mantenimiento nocturno, donde el tiempo efectivo de trabajo es mucho menor. A ello se añadió un cambio de prioridades dentro del proceso de automatización de la Línea 6, con otros proyectos pasando por delante y con limitaciones para compatibilizar distintas actuaciones sobre la misma infraestructura.

Según esa información, el alto volumen de solicitudes de trabajo obligó además a reajustar brigadas y a limitar o incluso suprimir algunas actuaciones previstas en este contrato por incompatibilidades con otras obras. Ese cuello de botella fue ralentizando el ritmo de ejecución de una intervención que hasta entonces había ido quemando etapas e incluso adelantándose al calendario fijado. Metro sostenía entonces que ninguno de esos condicionantes era imputable a la adjudicataria, la UTE formada por Comsa y Tecsa, y que esta primera ampliación no implicaba reajuste presupuestario.

Las obras comenzaron el 31 de mayo de 2025. En una primera fase se cerró el arco oeste de la línea, entre Moncloa y Méndez Álvaro, hasta el 5 de septiembre; después se clausuró el este, entre Ciudad Universitaria y Legazpi, hasta diciembre. Esos trabajos sirvieron para adaptar la infraestructura a la futura conducción automática, con actuaciones sobre la vía y los andenes para preparar la instalación de puertas automáticas.

La intervención entra ahora en un momento decisivo: la colocación de esas puertas en los 70 andenes de la Línea 6, una pieza esencial del proyecto con el que Metro quiere convertir la Circular en la primera línea con conducción automática de toda la red. Si no hay nuevos contratiempos, ese salto tecnológico sigue apuntando a 2027, aunque la obra previa de renovación de vía ya tiene un calendario más largo del previsto y, desde este lunes, también un retraso oficialmente mayor.