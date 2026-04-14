De MasterChef a SUMO: Carlos Maldonado revoluciona el bufet con una colección de ocho bocados exclusivos

La alta cocina acaba de colarse en uno de los formatos más populares de la restauración asiática en la capital. Carlos Maldonado, chef de Raíces y una de las caras más reconocibles de la nueva gastronomía española tras ganar la tercera edición de MasterChef España, ha firmado ocho platos exclusivos para SUMO en una colaboración con la que la cadena quiere sacudir el tablero del bufet en España.

La propuesta, ya disponible en todos los establecimientos, supone un movimiento poco habitual en el sector: un chef con estrella Michelin entrando en el universo del bufet para diseñar una colección propia de platos. La iniciativa estará disponible durante tres meses y busca acercar el lenguaje de la alta cocina a una experiencia más abierta, dinámica y accesible.

No se trata, eso sí, de trasladar un menú degustación a una barra infinita, sino de introducir la firma de Maldonado en el ADN de SUMO. El resultado son ocho creaciones pensadas para el ritmo del bufet, pero con el sello del cocinero manchego: contrastes, guiños viajeros, sabores intensos y una ejecución que busca elevar el formato sin perder su carácter desenfadado.

Ocho bocados con firma propia

Entre las nuevas propuestas figuran makis, baos, tacos y elaboraciones de corte más carnívoro. Ahí están Paladar Pekín, con pato, nabo, pepino, cebollino y salsa hoisin; Tropic Tuna, que mezcla atún, mango, huevo, salmón frito y salsa chilli; o Joya Mediterránea, donde el bacon crujiente, el aguacate y la salsa de aceituna conectan Asia y Mediterráneo en un mismo bocado.

Tropic Tuna de Carlos Maldonado. / Cedida

También aparecen platos como Salmón Delice, con salmón a la plancha, aguacate, pimienta rebozada y salsa de anguila; Dark Bao, con pan bao negro, aguja de cerdo, cebolla frita y mayonesa picante; y Taco Gold, que juega con cerdo jugoso, cebolla frita y spicy mayo.

Dark bao elaborado por Carlos Maldonado para SUMO restaurante. / Cedida

Completan la colección El Secreto, con secreto de cerdo, salsa teriyaki y pimienta Sichuan, y Bomba de Buey, una reinterpretación más rotunda con buey, pepinillo, cebolla fresca, yema y salsa picante. La intención de fondo está clara: convertir el bufet en un espacio menos previsible y más permeable a la autoría. O, dicho de otro modo, demostrar que el formato también puede ser terreno para la creatividad.

Del triunfo en MasterChef a la estrella Michelin

La elección de Carlos Maldonado no es casual. El chef, nacido en Talavera de la Reina, dio el salto a la popularidad tras ganar MasterChef España en 2015, pero su carrera posterior ha sido la que ha terminado de consolidarlo como uno de los nombres propios de la cocina española contemporánea. En 2017 abrió Raíces, su restaurante en Talavera, y en 2019 logró la estrella Michelin con una propuesta personal que reinterpreta la tradición manchega desde una mirada actual.

El chef Carlos Maldonado presenta su nueva propuesta gastronómica en SUMO. / Cedida

Su cocina se ha caracterizado desde entonces por combinar memoria, técnica y una cierta voluntad de romper moldes. Esa misma pulsión es la que ahora traslada a SUMO, una cadena que lleva 13 años defendiendo su modelo de cocina japonesa en formato bufet servido en mesa y que cuenta con 11 restaurantes, con la vista a nuevas aperturas en la capital.

Un giro para el bufet

La colaboración funciona también como declaración de intenciones. SUMO quiere reforzar su posicionamiento en un momento en el que la restauración busca fórmulas cada vez más híbridas: experiencias más cuidadas, producto reconocible, narrativa de chef y precio cerrado. La cadena, que basa su propuesta en una carta amplia con más de un centenar de platos, introduce ahora una edición limitada con la que aspira a diferenciarse y a atraer a un público curioso por probar cómo se traduce la cocina de autor al lenguaje del bufet.

Estrella Michelin en Bufet Sumo: Carlos Maldonado firma platos exclusivos. / Cedida

La operación tiene además algo de gesto simbólico. Durante años, la alta cocina y el bufet han vivido en extremos opuestos del imaginario gastronómico: uno asociado a exclusividad, liturgia y menú cerrado; el otro, a variedad, informalidad y consumo sin límites. Esta colaboración ensaya un punto intermedio y plantea una pregunta interesante para el sector: qué ocurre cuando un chef con estrella decide entrar en un formato popular sin renunciar a su firma.

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En el caso de Maldonado, la respuesta llega en forma de ocho platos pensados para sorprender desde el primer pase. Rolls, baos, tacos y bocados con vocación de enganche rápido. Alta cocina, sí, pero con un pie en el juego y otro en el apetito.