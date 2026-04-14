Madrid convierte el Día del Libro en un festival expandido: nace LIBROMAD con más de 400 actividades en 100 municipios

La Comunidad de Madrid estrenará este abril LIBROMAD, un nuevo festival literario con el que quiere ampliar la celebración del Día del Libro y llevarla mucho más allá de la fecha simbólica del 23 de abril. La cita, presentada por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, se celebrará del 23 al 26 de abril y desplegará su programación en 100 municipios, con más de 400 actividades repartidas por toda la región.

La propuesta nace con vocación de gran escaparate del ecosistema del libro: no sólo de los escritores, sino también de editores, libreros, bibliotecarios y lectores. En esta primera edición participarán 300 autores, 130 librerías y 120 bibliotecas, además de distintos espacios culturales que se sumarán a una agenda pensada para impulsar la lectura y dar visibilidad al sector editorial.

Talleres infantiles en las bibliotecas públicas. / ARCHIVO

El festival se articula bajo el lema Los confines de los libros, una idea que plantea la lectura como una experiencia sin fronteras, capaz de desbordar la página impresa y dialogar con otras disciplinas. Talleres, exposiciones, encuentros y lecturas públicas conformarán una programación de carácter transversal que busca subrayar el lugar que ocupa la literatura en la vida cultural madrileña.

El broche llegará el domingo 26 de abril en la Plaza de España, escenario del acto central entre las 10.00 y las 15.00 horas. La jornada arrancará con una lectura colectiva acompañada de una chocolatada popular y continuará con el encuentro Leer para reencantar el mundo, en el que participarán Blanca Lacasa, María Hesse, Lorenzo Silva y Manuel Vilas, con Marta Fernández como moderadora. La conversación girará en torno a la capacidad de los libros para moldear la memoria, la mirada y la comprensión de la realidad.

Conciertos y firmas

La música también tendrá su espacio en esta celebración. El programa incluye las actuaciones de Billy Boom Band, la propuesta performativa Celeste Baker (vinculada al universo creativo de Russian Red) y el concierto de Alberto & García, encargado de poner el cierre a la jornada principal.

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La banda Alberto & García tocará en la Plaza de España. / ARCHIVO

Los públicos infantil y juvenil contarán además con una franja propia, de 11.00 a 14.00 horas, con talleres organizados por Factoría Teatro que combinarán cuentacuentos, dinámicas escénicas y una gincana literaria distribuida por distintos puntos de la plaza. A ello se sumará una pequeña feria del libro con librerías madrileñas, firmas de autores, novedades editoriales y descuentos especiales, además de una zona de restauración pensada para completar la experiencia.