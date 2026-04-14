Logirail, filial de Renfe, lanza una oferta de empleo pública con 82 plazas indefinidas en Madrid: fechas y cómo apuntarse

Logirail, filial de Renfe, ha puesto en marcha una nueva oferta pública de empleo (OPE) para la contratación indefinida de 201 personas en toda España, dentro de la tasa de reposición autorizada. Madrid concentra el mayor volumen de vacantes, con 82 plazas, lo que convierte a la Comunidad en el principal foco de esta convocatoria.

El proceso de admisión comenzó el pasado 10 de abril y permanecerá abierto hasta el 24 de abril. Según las bases publicadas por la compañía en su página web, el 13 de mayo se dará a conocer el listado definitivo de candidaturas admitidas y excluidas. Las pruebas están previstas, en principio, para los días 23 y 24 de mayo, mientras que la adjudicación definitiva de plazas se publicará el 11 de junio.

Del total de 201 plazas ofertadas, 16 estarán reservadas a la promoción interna de trabajadores que ya forman parte de la empresa. Además, el 7% de los puestos, es decir, 14 plazas, se destinan a personas con discapacidad. Por distribución geográfica, Madrid encabeza la oferta con 82 puestos, seguida de Barcelona, con 30 vacantes. También figuran Burgos, con 14 plazas, y Sevilla y Valencia, con 9 cada una.

Antes de esta convocatoria, Logirail desarrolló un proceso de movilidad interna dirigido a su personal indefinido. En ese primer procedimiento, una parte relevante de los trabajadores participantes logró cambiar de destino dentro de la empresa. En concreto, ese porcentaje se situó en torno al 78% en el área de Logística y Operaciones y en el 50% en Handling Ferroviario.

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Con este tipo de medidas, la compañía busca avanzar hacia un modelo que favorezca la movilidad interna, abra nuevas oportunidades a la plantilla dentro de la organización e impulse tanto el desarrollo profesional como la retención del talento.