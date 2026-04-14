SANIDAD
La Justicia avala el modelo de centros de urgencias primarias sin médicos de la Comunidad de Madrid
El TSJM desestima el recurso de Leganés y reconoce el "margen de discrecionalidad" del Gobierno regional para organizar el servicio
EFE
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso interpuesto por el anterior Gobierno socialista de Leganés, encabezado entonces por el exalcalde Santiago Llorente, contra el Gobierno regional por mantener centros de urgencias primarias sin personal médico.
Esta resolución judicial, a la que ha tenido acceso EFE, reconoce que la Comunidad de Madrid tiene "margen de discrecionalidad" para organizar el servicio, aunque no entra a valorar una supuesta pérdida de calidad asistencial al contar únicamente con personal de enfermería en horarios reducidos, algo que denunciaba el Consistorio leganense.
El anterior Ejecutivo local inició en 2022 una ofensiva judicial para exigir la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con dotación médica completa, después de que el Gobierno regional llevara a cabo una reorganización de estos espacios, convertidos en Puntos de Atención Continuada (PAC).
En el caso de Leganés, esta reorganización afectó a los centros de salud Marie Curie (La Fortuna) y María Ángeles López (Zarzaquemada), que tenían entonces servicio de Urgencias con médico 24 horas y que pasaron a contar únicamente con personal de enfermería.
Desde el PSOE, impulsor de esta acción judicial, han lamentado esta resolución, ya que "avala el modelo de la Comunidad de Madrid de mantener centros de urgencias sin personal médico", lo que, a su juicio, "supone un duro golpe para la calidad asistencial de los vecinos de Leganés".
"Es inaceptable que una ciudad de la importancia de Leganés haya pasado de tener dispositivos con equipos médicos completos a un servicio bajo mínimos por la falta de voluntad política del Gobierno regional", han insistido desde el PSOE en un comunicado, donde han pedido explicaciones al Gobierno regional.
También han centrado sus críticas en el actual Ejecutivo local, formado por el PP y ULEG, al que acusan de "inacción y silencio cómplice" con respecto a esta situación, "permitiendo que el modelo de urgencias sin médico de Isabel Díaz Ayuso se consolide en nuestro municipio".
Desde el PSOE reiteran que no pueden "resignarse a que la justicia diga que la ley no obliga a poner médicos": "La política, la buena política, sí está obligada a garantizar que si un vecino de Zarzaquemada o La Fortuna tiene una urgencia de noche o en fin de semana, reciba la mejor atención posible".
"La salud no es un negocio ni un modelo organizativo discrecional, es un derecho que este Gobierno local está dejando morir por su absoluta incapacidad de gestión y su falta de peso político ante la Comunidad de Madrid", han concluido.
- De Paco a Paco: el bar de Fuenlabrada donde tres generaciones sostienen la vida del barrio
- La Comunidad de Madrid implanta la cita previa telefónica para consultas sobre consumo
- La Comunidad de Madrid adjudica la construcción de 3.352 viviendas del Plan Vive para jóvenes: estarán en estos ocho municipios
- Así es la casa de Boris Izaguirre en el centro de Madrid: aire señorial, grandes lienzos y un estilo ecléctico
- El Tren Al Ándalus sale por primera vez desde Madrid este domingo en una ruta de siete días hasta Sevilla
- El vandalismo deja huella en el Templo de Debod, una joya egipcia de más de 2.000 años en Madrid
- Abre el plazo para solicitar la beca infantil plus para el curso 2026-2027 en Madrid: esta es la fecha límite
- Ni en Sevilla ni en Teruel: así es la joya mudéjar única del siglo XVI que se esconde en este barrio de Madrid