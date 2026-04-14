La Justicia avala el modelo de centros de urgencias primarias sin médicos de la Comunidad de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso interpuesto por el anterior Gobierno socialista de Leganés, encabezado entonces por el exalcalde Santiago Llorente, contra el Gobierno regional por mantener centros de urgencias primarias sin personal médico.

Esta resolución judicial, a la que ha tenido acceso EFE, reconoce que la Comunidad de Madrid tiene "margen de discrecionalidad" para organizar el servicio, aunque no entra a valorar una supuesta pérdida de calidad asistencial al contar únicamente con personal de enfermería en horarios reducidos, algo que denunciaba el Consistorio leganense.

El anterior Ejecutivo local inició en 2022 una ofensiva judicial para exigir la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con dotación médica completa, después de que el Gobierno regional llevara a cabo una reorganización de estos espacios, convertidos en Puntos de Atención Continuada (PAC).

En el caso de Leganés, esta reorganización afectó a los centros de salud Marie Curie (La Fortuna) y María Ángeles López (Zarzaquemada), que tenían entonces servicio de Urgencias con médico 24 horas y que pasaron a contar únicamente con personal de enfermería.

Desde el PSOE, impulsor de esta acción judicial, han lamentado esta resolución, ya que "avala el modelo de la Comunidad de Madrid de mantener centros de urgencias sin personal médico", lo que, a su juicio, "supone un duro golpe para la calidad asistencial de los vecinos de Leganés".

"Es inaceptable que una ciudad de la importancia de Leganés haya pasado de tener dispositivos con equipos médicos completos a un servicio bajo mínimos por la falta de voluntad política del Gobierno regional", han insistido desde el PSOE en un comunicado, donde han pedido explicaciones al Gobierno regional.

También han centrado sus críticas en el actual Ejecutivo local, formado por el PP y ULEG, al que acusan de "inacción y silencio cómplice" con respecto a esta situación, "permitiendo que el modelo de urgencias sin médico de Isabel Díaz Ayuso se consolide en nuestro municipio".

Desde el PSOE reiteran que no pueden "resignarse a que la justicia diga que la ley no obliga a poner médicos": "La política, la buena política, sí está obligada a garantizar que si un vecino de Zarzaquemada o La Fortuna tiene una urgencia de noche o en fin de semana, reciba la mejor atención posible".

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"La salud no es un negocio ni un modelo organizativo discrecional, es un derecho que este Gobierno local está dejando morir por su absoluta incapacidad de gestión y su falta de peso político ante la Comunidad de Madrid", han concluido.