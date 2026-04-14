Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos: "Para seguir siendo un polo de atracción empresarial es necesaria energía eléctrica"

"No podemos atraer nuevas empresas ni empleo si no tenemos energía eléctrica" ha subrayado Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, durante su intervención este martes en 'Horizonte Madrid Norte', un evento organizado por El Periódico de España junto a Prensa Ibérica en el que busca abordar de manera estratégica los principales desafíos económicos, sociales y empresariales de cada territorio de la mano de los gobiernos locales.

En este sentido, Moreno ha participado en una mesa redonda titulada 'Grandes desafíos del norte de la Comunidad de Madrid: pulso económico, atracción empresarial, transportes y gestión urbana sostenible' que ha contado también con la presencia de Rocío García, alcaldesa de Alcobendas; Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real; Carlos Blázquez, alcalde de Colmenar Viejo y Alicia Gallego, alcaldesa de Manzanares el Real.

Ciclo ‘Horizonte Madrid Norte’. De izquierda a derecha Antonio Rodríguez, director de la delegación de la Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente, Sergio Cabellos, director de Negocio Público Centro de PreZero, Pilar Tur Salamanca, directora Técnica e Innovación de Urbaser, Carlos Miranda de Larra Carcedo, responsable del Área de Soporte Operativo de Metro Madrid. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray / EPC

El regidor popular ha puesto en valor la importancia de Tres Cantos, un municipio con cerca de 60.000 habitantes, sede del Parque Científico y Tecnológico de Madrid, un espacio donde se albergan 3.000 empresas que generan más de 35.000 puestos de trabajo en sectores de alto componente tecnológico.

Sin embargo, en materia de desarrollo, la prestación de servicio de energía eléctrica aún es una asignatura pendiente. "Se está generando, pero necesitamos que las prestaciones se amplíen", ha mencionado el alcalde.

Jesús Moreno (Tres Cantos) en Ciclo ‘Horizonte Madrid Norte’. / Alba Vigaray / EPC

Además, el avance de infraestructuras es otro de los principales retos clave para el crecimiento: "El cierre de la M-50 es prioritario", ha afirmado el alcalde durante su intervención, donde ha destacado la importancia de las infraestructuras de transporte, tanto públicas como privadas. "Necesitamos mejores comunicaciones, independientemente de quien gobierne", ha señalado el edil.

La importancia de abrir puertas a los empresarios

En un municipio donde la tasa de paro es mucho más baja que la media en España, el gran reto sigue siendo la creación de empleo. "No hay secretos, hay necesidades", ha afirmado Moreno.

"Tres Cantos es una apuesta segura para los empresarios, un lugar que abre puertas a los inversores para que desarrollen su actividad", ha añadido y para ello, ha destacado la necesidad de ayudarles a encontrar "una vivienda y un colegio para sus hijos".

Tres Cantos cuenta con un gran hub empresarial, científico y tecnológico que destaca en sectores estratégicos como el biofarmacéutico, aeroespacial y audiovisual, que Moreno siente como "una sinergia que beneficia al tejido empresarial" y apuesta por ofrecer a las empresas facilidades y eliminación de burocracia para que se puedan instalar lo antes posible.

Ciclo ‘Horizonte Madrid Norte. / Alba Vigaray / EPC

Así ha expresado Jesús Moreno su compromiso por generar riqueza y empleo en la localidad, para lo que es imprescindible la disponibilidad de suelo, el desarrollo de la movilidad y la necesidad de energía eléctrica. Sin duda, en Tres Cantos apuestan por "dejar la política de un lado y afrontar los retos que realmente tenemos en Madrid y España", ha afirmado el edil, para poder seguir atrayendo nuevas empresas y puestos de trabajo.

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El evento también ha contado con la participación del Ayuntamiento de Alcobendas, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, el Ayuntamiento de Soto del Real, el Ayuntamiento de Tres Cantos y el Ayuntamiento de Manzanares el Real; el patrocinio de FCC Medio Ambiente, Metro de Madrid, PreZero, Urbaser y Valoriza, y la colaboración de Madrid Capital Mundial (MWCC) y Planta de Tratamiento de Biorresiduos de Colmenar Viejo.