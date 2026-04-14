Más infraestructuras, menos trabas administrativas y una gestión más moderna del transporte y los residuos: claves para sostener el crecimiento del norte de Madrid

El gran desafío del norte de la Comunidad de Madrid ya no es diagnosticar los problemas, sino ejecutar soluciones concretas, porque se necesita pasar "de los planes a la acción". Más infraestructuras, menos trabas administrativas y una gestión más moderna del transporte y los residuos son los grandes retos planteados para el norte de la Comunidad de Madrid, tal y como han subrayado Leo Guldentops, director de Producción de la delegación de la Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente, y Sergio Cabellos, director de Negocio Público Centro de PreZero, en el marco de Horizonte Madrid Norte, el foro impulsado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA junto a Prensa Ibérica que abre un espacio de diálogo plural sobre las fortalezas, desafíos y oportunidades del norte de la Comunidad de Madrid.

Uno de los mensajes más claros de la mesa fue que el principal cuello de botella en la gestión de residuos del norte de Madrid sigue siendo la falta de infraestructuras. FCC, PreZero y Urbaser coincidieron en que la región necesita nuevas plantas de tratamiento, reciclaje y valorización para reducir su dependencia del vertedero y extraer mayor valor de los residuos. La idea quedó resumida en una de las intervenciones más contundentes: "O construimos plantas de reciclaje o plantas de valorización energética o no vamos a conseguir ese binomio desarrollo y sostenibilidad". En esa misma línea, Cabellos ha defendido que "es el momento de pasar a la acción", al considerar que el reto ya no es diagnosticar el problema, sino ejecutar las soluciones necesarias sobre el terreno.

Junto a esa necesidad de infraestructuras, los participantes han puesto el foco en la lentitud administrativa como uno de los principales frenos para avanzar. Desde el sector se ha denunciado que la tramitación de este tipo de proyectos sigue siendo excesivamente larga y compleja, hasta el punto de que una iniciativa puede acumular años de recorrido antes de arrancar. PreZero lo ha resumido así: "Cinco años desde que lo originas, más de 33 informes", mientras Pilar Tur Salamanca, directora Técnica e Innovación de Urbaser, ha advertido de que "los procesos de tramitación son largos, son tediosos". En paralelo, la mesa ha defendido que la modernización de la gestión de residuos debe apoyarse en tecnologías contrastadas y no en promesas aún inmaduras, con una idea repetida por varios ponentes: hay que apostar por soluciones "robustas", "maduras" y que "funcionan" ya a escala industrial.

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En materia de movilidad, Metro de Madrid, a través de Carlos Miranda de Larra Carcedo, su responsable del Área de Soporte Operativo, ha trasladado un mensaje de margen de crecimiento para la zona norte, especialmente en la línea 10, que conecta Alcobendas y San Sebastián de los Reyes con la capital. Miranda de Larra ha explicado que la red actual todavía puede absorber más usuarios sin necesidad de grandes ampliaciones estructurales y ha afirmado que "tenemos capacidad de crecimiento sobrada". De hecho, ha subrayado que el aumento de demanda en esta parte de la región "no implicaría poner más líneas de tren", sino reforzar el servicio actual con más recursos, ya que "implicaría poner más trenes en la línea que actualmente existe". El mensaje de fondo fue que el suburbano sigue siendo una alternativa sólida para aliviar el tráfico, aunque también se ha reconocido que su alcance debe complementarse con otros medios de transporte más capilares.