La historia olvidada de las cigarreras que lucharon por tus derechos: Rafaela Carrasco las resucita en Madrid a través del flamenco

El flamenco como memoria viva. Sobre esa idea se articula Humo, el nuevo montaje de Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2023, que podrá verse en estreno absoluto del 16 al 19 de abril en Centro Danza Matadero. La obra rescata el universo de las cigarreras para llevarlo al escenario desde una mirada contemporánea, atenta tanto a su fuerza simbólica como a su dimensión cotidiana.

Lejos de plantear una evocación decorativa, Carrasco se adentra en la vida cotidiana de ese universo femenino y obrero para convertirlo en materia escénica. Con dramaturgia y letras de Álvaro Tato, Humo levanta un paisaje de cuerpos, voces y ritmos que remite al taller, a la jerarquía interna de la fábrica, a la fiesta, al contrabando menor, a la resistencia diaria y a la dignidad compartida. El flamenco funciona aquí no como simple acompañamiento, sino como un lenguaje capaz de contar la fatiga, la rebeldía y la celebración.

'Humo' es la nueva creación de Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2023. / GEMA SEGURA

La pieza pone el foco en esas mujeres anónimas que sostuvieron hogares, negociaron su supervivencia y terminaron convirtiéndose en símbolo. No es casual que la imaginación literaria y musical las haya recogido una y otra vez, de la Carmen de Mérimée y Bizet a la Amparo de La tribuna, de Emilia Pardo Bazán. Pero Humo no se conforma con el mito: quiere devolverles espesor humano, devolverles biografía, cuerpo y voz.

Rafaela Carrasco, en escena. / BEATRIX MEZI MOLNAR

En escena, las voces femeninas ocupan un lugar central. La propuesta subraya tanto la potencia del grupo como la afirmación de la individualidad: la comunidad y la mujer sola, la cuadrilla y la presencia rotunda de la intérprete. Desde ahí, el montaje conecta aquel mundo de las fábricas de tabaco con debates que siguen latiendo hoy: la igualdad, la conciliación, la sororidad, la lucha frente al abuso y la conquista de una autonomía económica y vital.

Secuencias rítmicas

El estreno se inscribe además en la programación especial de abril de Centro Danza Matadero, dedicada al mes de la danza. Como complemento, Rafaela Carrasco impartirá el 17 de abril un taller creativo de secuencias rítmicas dirigido a bailaores y bailaoras de nivel avanzado, una extensión pedagógica coherente con una trayectoria que siempre ha combinado creación, investigación y docencia.

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'Humo' propone un viaje al histórico gremio de las cigarreras del siglo XIX. / GEMA SEGURA

Con más de dos décadas de recorrido al frente de su compañía, Carrasco se ha consolidado como una de las voces más sólidas del flamenco contemporáneo. Su trabajo ha sabido dialogar con la tradición sin quedar preso de ella, llevando el baile a un territorio de pensamiento coreográfico, raíz y riesgo. Humo, coproducido junto a Centro Danza Matadero y Théâtre de Nîmes, con apoyo del Ayuntamiento de Móstoles, se presenta así como una nueva estación en ese itinerario artístico: una pieza que mira a las cigarreras no como estampa, sino como legado.