ESTRENO
La historia olvidada de las cigarreras que lucharon por tus derechos: Rafaela Carrasco las resucita en Madrid a través del flamenco
La artista, Premio Nacional de Danza 2023, presenta 'Humo' en el Centro Danza Matadero, un montaje que rescata la vida de estas mujeres para reivindicar su fuerza y legado
El flamenco como memoria viva. Sobre esa idea se articula Humo, el nuevo montaje de Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2023, que podrá verse en estreno absoluto del 16 al 19 de abril en Centro Danza Matadero. La obra rescata el universo de las cigarreras para llevarlo al escenario desde una mirada contemporánea, atenta tanto a su fuerza simbólica como a su dimensión cotidiana.
Lejos de plantear una evocación decorativa, Carrasco se adentra en la vida cotidiana de ese universo femenino y obrero para convertirlo en materia escénica. Con dramaturgia y letras de Álvaro Tato, Humo levanta un paisaje de cuerpos, voces y ritmos que remite al taller, a la jerarquía interna de la fábrica, a la fiesta, al contrabando menor, a la resistencia diaria y a la dignidad compartida. El flamenco funciona aquí no como simple acompañamiento, sino como un lenguaje capaz de contar la fatiga, la rebeldía y la celebración.
La pieza pone el foco en esas mujeres anónimas que sostuvieron hogares, negociaron su supervivencia y terminaron convirtiéndose en símbolo. No es casual que la imaginación literaria y musical las haya recogido una y otra vez, de la Carmen de Mérimée y Bizet a la Amparo de La tribuna, de Emilia Pardo Bazán. Pero Humo no se conforma con el mito: quiere devolverles espesor humano, devolverles biografía, cuerpo y voz.
En escena, las voces femeninas ocupan un lugar central. La propuesta subraya tanto la potencia del grupo como la afirmación de la individualidad: la comunidad y la mujer sola, la cuadrilla y la presencia rotunda de la intérprete. Desde ahí, el montaje conecta aquel mundo de las fábricas de tabaco con debates que siguen latiendo hoy: la igualdad, la conciliación, la sororidad, la lucha frente al abuso y la conquista de una autonomía económica y vital.
Secuencias rítmicas
El estreno se inscribe además en la programación especial de abril de Centro Danza Matadero, dedicada al mes de la danza. Como complemento, Rafaela Carrasco impartirá el 17 de abril un taller creativo de secuencias rítmicas dirigido a bailaores y bailaoras de nivel avanzado, una extensión pedagógica coherente con una trayectoria que siempre ha combinado creación, investigación y docencia.
Con más de dos décadas de recorrido al frente de su compañía, Carrasco se ha consolidado como una de las voces más sólidas del flamenco contemporáneo. Su trabajo ha sabido dialogar con la tradición sin quedar preso de ella, llevando el baile a un territorio de pensamiento coreográfico, raíz y riesgo. Humo, coproducido junto a Centro Danza Matadero y Théâtre de Nîmes, con apoyo del Ayuntamiento de Móstoles, se presenta así como una nueva estación en ese itinerario artístico: una pieza que mira a las cigarreras no como estampa, sino como legado.
- De Paco a Paco: el bar de Fuenlabrada donde tres generaciones sostienen la vida del barrio
- La Comunidad de Madrid adjudica la construcción de 3.352 viviendas del Plan Vive para jóvenes: estarán en estos ocho municipios
- Así es la casa de Boris Izaguirre en el centro de Madrid: aire señorial, grandes lienzos y un estilo ecléctico
- La Comunidad de Madrid implanta la cita previa telefónica para consultas sobre consumo
- El Tren Al Ándalus sale por primera vez desde Madrid este domingo en una ruta de siete días hasta Sevilla
- El vandalismo deja huella en el Templo de Debod, una joya egipcia de más de 2.000 años en Madrid
- Abre el plazo para solicitar la beca infantil plus para el curso 2026-2027 en Madrid: esta es la fecha límite
- Ni en Sevilla ni en Teruel: así es la joya mudéjar única del siglo XVI que se esconde en este barrio de Madrid