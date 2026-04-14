Tres Cantos Norte contará con una estación de Cercanías con cubierta escalonada y dos andenes de 220 metros

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la licitación de la nueva estación de Cercanías de Tres Cantos Norte, que se integrará en la línea C-4b, con una inversión prevista de 19,35 millones de euros. La actuación, según la Delegación del Gobierno en Madrid, busca mejorar la movilidad en el norte de la región, especialmente en una zona en expansión con nuevos desarrollos residenciales, equipamientos universitarios, sanitarios y actividad económica.

Para el delegado, Francisco Martín, esta nueva infraestructura responde a una demanda “útil, concreta y largamente necesaria” para reforzar el transporte público en uno de los enclaves con mayor crecimiento del área metropolitana.En palabras de Martín, la decisión del Ejecutivo “vuelve a demostrar con hechos su compromiso con Madrid” y ha enmarcado esta actuación dentro del conjunto de inversiones previstas para la red de Cercanías. “Frente a años de abandono, hoy hay inversión, planificación y obras”, ha afirmado.

Martín ha subrayado además que, para el Ejecutivo central, la red de Cercanías constituye una prioridad estratégica. “Para el Gobierno de Pedro Sánchez, Cercanías es una prioridad porque garantiza una movilidad más justa, más sostenible y más útil para la vida diaria de miles de madrileños”, ha asegurado.

Esta nueva estación de Tres Cantos Norte se suma a otras actuaciones previstas o ya impulsadas en la línea C-4b, entre ellas la prolongación hacia Soto del Real y la renovación de vías entre Fuencarral y Tres Cantos. Desde la Delegación del Gobierno sostienen que este conjunto de intervenciones forma parte de un “impulso inversor sin precedentes” en la red de Cercanías de Madrid.

Así se verán los nuevos andenes desde el aire. / Delegación del Gobierno en Madrid

Un diseño innovador y funcional para la estación de Tres Cantos

Ubicada estratégicamente en la zona norte de Tres Cantos, la futura estación de la línea C-4b de Cercanías Madrid se diferenciará por su impactante cubierta escalonada en tres alturas. Esta característica no es meramente estética: ha sido concebida para maximizar la entrada de luz natural, proteger a los viajeros y facilitar una transición fluida con la plaza aledaña. Su perímetro irregular se adaptará inteligentemente a los flujos de acceso, garantizando una experiencia de usuario óptima.¡

La estación contará con un moderno edificio de viajeros y dos andenes laterales de 220 metros, parcialmente cubiertos por marquesinas, y un paso subterráneo para la conexión entre ambos. Adif ha confirmado que esta nueva parada comercial, que se situará entre las actuales estaciones de Tres Cantos y Colmenar Viejo, es el resultado de estudios de demanda y capacidad positivos, lo que subraya su necesidad y potencial impacto.