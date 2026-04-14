El marisco gallego vuelve a Alcobendas: así será la gran feria que llenará Madrid de sabor, gaitas y tradición

Hay citas que en Madrid ya funcionan casi como un ritual de temporada. Y una de ellas, para los amantes del producto del norte, vuelve a escena con todo su repertorio: marisco, gaitas, tradición y mesas compartidas. La XXIX Feria del Marisco de Xuntanza regresa al Recinto Ferial de Alcobendas del 15 de abril al 3 de mayo convertida, una vez más, en una escapada a Galicia sin salir de la región.

Organizada por la Xuntanza de Galegos en Alcobendas, en colaboración con Degustación DEMAR, la feria recupera durante más de dos semanas ese formato que mezcla gastronomía popular, identidad cultural y ambiente festivo. El corazón del evento, claro, estará en el producto: una selección de mariscos y elaboraciones pensadas para reivindicar uno de los grandes emblemas de la cocina gallega y, por extensión, de la gastronomía española.

Feria del marisco en Alcobendas. / Cedida

Quienes se acerquen encontrarán una oferta centrada en algunos de los nombres más reconocibles del recetario marino del norte: nécoras, mejillones, almejas o buey de mar, además de frituras, platos a la plancha, mariscos cocidos y arroces. Todo ello se servirá a través de ocho stands especializados gestionados por DEMAR, con el objetivo de mantener la frescura del producto y ofrecer una experiencia lo más cercana posible a una gran romería gastronómica gallega.

Pero la feria no quiere quedarse solo en el plato. Una parte esencial de su atractivo está en la programación paralela, pensada para trasladar también a Alcobendas el pulso cultural de Galicia. Habrá actuaciones del Grupo Folclórico de Xuntanza, presencia de la Banda de Gaitas y una de las citas más señaladas del programa: el XXII Encuentro de gaitas y bailes tradicionales gallegos, previsto para los días 25 y 26 de abril.

Grupo Folclórico de Xuntanza. / Cedida

La propuesta se completa con una exposición de arte y pesca que reunirá pintura, fotografía, trajes tradicionales y una recreación ambientada con redes, utensilios y una embarcación típica, en un guiño directo a las rías gallegas y a su imaginario marinero. Para las familias, además, habrá una zona infantil con castillo hinchable, de modo que la visita pueda convertirse también en un plan completo para todas las edades.

Galicia como plan de primavera en Madrid

El regreso de esta feria confirma algo que Madrid lleva tiempo demostrando: que las citas gastronómicas con identidad propia siguen teniendo un tirón enorme cuando logran ofrecer algo más que comida. Aquí no se trata solo de sentarse a comer marisco, sino de entrar en una atmósfera reconocible, casi festiva, donde el producto convive con la música, la tradición y ese punto de celebración popular que tan bien manejan este tipo de encuentros.

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Tras el éxito de ediciones anteriores, que han reunido a miles de visitantes, la organización aspira a repetir la alta afluencia y a consolidar la feria como una de las grandes citas del calendario gastronómico madrileño de primavera. En un abril cargado de planes, Alcobendas volverá a oler a mar, a pan recién cortado y a cocina gallega servida sin artificios: con sabor, con oficio y con vocación de fiesta.