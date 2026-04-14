Emboscada a tiros y machetazos en Carabanchel: detienen a una decena de presuntos DDP por intentar asesinar a un joven rival

Nueva sacudida en la guerra entre bandas juveniles en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a 10 presuntos integrantes de los Dominican Don’t Play (DDP) acusados de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal, tras una violenta emboscada contra varios miembros de los Trinitarios, una banda rival, en el distrito de Carabanchel.

Según fuentes policiales, el ataque se remonta al pasado 23 de marzo de 2025. Aquella noche, varios Trinitarios estaban reunidos en un piso situado en una zona considerada territorio de los DDP. Al enterarse de su presencia, el grupo rival habría preparado una encerrona y se habría ocultado en un portal cercano para esperar el momento de actuar.

La agresión se desató cuando dos de los jóvenes salieron de la vivienda para hacer unas compras y regresaban al domicilio. Fue entonces cuando, supuestamente, varios atacantes salieron a por ellos armados con machetes. En plena persecución, uno de los agresores realizó tres disparos a corta distancia contra una de las víctimas, un joven de 19 años, que resultó herido por bala en el cuello y en un glúteo. El acompañante logró salir ileso.

Los investigadores enmarcan el ataque en una “vuelta”, el término que utilizan estos grupos para referirse a una represalia violenta en respuesta a una agresión anterior. La escena, según la reconstrucción policial, fue un ajuste de cuentas planificado para “dar caza” a miembros del grupo rival.

Los primeros arrestos se produjeron en julio del año pasado, cuando fueron detenidos tres presuntos implicados, todos menores de edad. La Fiscalía de Menores decretó para ellos el ingreso preventivo en régimen cerrado. Meses después, y tras nuevas pesquisas, los agentes localizaron al resto de sospechosos en un operativo desarrollado los días 9, 10 y 11 de febrero de este año. En total fueron arrestados seis varones y una mujer, a la que se atribuyen funciones de encubrimiento y apoyo logístico a varios de los autores materiales.

Durante el dispositivo se practicaron cuatro entradas y registros en distintos domicilios, donde los agentes intervinieron prendas presuntamente utilizadas el día de la agresión y diverso material informático que está siendo analizado. Tras pasar a disposición judicial, cuatro de los detenidos han ingresado en prisión preventiva. Además, dos de ellos ya estaban cumpliendo esa misma medida cautelar por otros hechos similares ocurridos en enero de 2025.