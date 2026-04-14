Elena Rodríguez (Lilly): "Desde Alcobendas exportamos medicamentos a más de 120 países"

La industria farmacéutica ha encontrado en el norte de la Comunidad de Madrid un espacio especialmente atractivo para su implantación, al reunir condiciones muy favorables para el desarrollo de actividad empresarial, industrial y de innovación.

Su estratégica localización, sus buenas conexiones, la disponibilidad de espacios empresariales y la proximidad a centros de investigación, hospitales y el acceso a talento cualificado han convertido a esta zona de la región en un espacio clave para el asentamiento de este sector.

Elena Rodríguez Cobos, Manager de Comunicación de Lilly España, explica que lo que hace diferente a la compañía farmacéutica, que lleva 63 años presente en nuestro país, es que cuenta “con toda la cadena de valor del medicamento en España”. Concretamente, especifica, en el municipio madrileño de Alcobendas cuentan con un Centro de Investigación Preclínica y además, con “una planta de producción que exporta medicamentos a más de 120 países”, algo que están convencidos de que “deja una huella en el territorio y una riqueza que es muy importante”, indica.

También señala que Lilly tiene “más de 125 científicos que trabajan para descubrir moléculas en las fases tempranas, lo que genera un conocimiento científico que es muy importante porque no solo se investiga en los laboratorios sino que es necesario colaborar con las instituciones y con los centros de investigación de país y de Madrid”.

Dentro de los planes presentes de Lilly España se encuentra su proyecto de ampliación de su planta de producción, que van a reformar “sin parar de producir”, según explica Rodríguez gracias a la inversión anunciada por parte de la Comunidad de Madrid, que dotará al proyecto con 175 millones de euros.“Estamos reformando nuestra planta para poder ampliar la producción y poder dar respuesta a la alta demanda de medicamentos”, agrega.

El porqué la compañía farmacéutica sigue apostando por este municipio es, sin duda, asegura Elena Rodríguez, porque cuentan “con un apoyo de las instituciones muy importante”. La manager de Comunicación expuso que “todos sabemos lo que significa meterte en una reforma. Imaginaos lo que significa hacer la reforma de nuestra planta de producción que va a suponer un cambio brutal. Y por eso, alaba la predisposición de las instituciones locales y regionales: “Desde el primer momento hemos contado con la ayuda de las administraciones locales, del Ayuntamiento de Alcobendas y por supuesto de todo el equipo de la consejería que también nos han estado respaldando porque es verdad que a veces todos los trámites burocráticos generan retrasos que no nos podemos permitir”.

Una mirada al futuro

Durante sus 150 años de vida Lilly “ha crecido mucho, se ha expandido por todo el mundo, evidentemente es una empresa que ha evolucionado mucho pero que sigue manteniendo en sus valores ese compromiso con la calidad de sus medicamentos y con esa búsqueda de innovaciones para mejorar la vida de los pacientes”, destaca la representante de Comunicación de la compañía.

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En materia de innovación, Lilly “está apostando mucho por la inteligencia artificial”, ya que creen que “el manejo de datos en el caso de los resultados en el impacto en la salud de las personas puede ser muy relevante”. Remarcan desde la empresa que “la inteligencia artificial va a ayudar mucho y va a acompañar a la industria farmacéutica” y aclaran que “Lilly mantendrá sus valores porque al final lo más importante es el paciente, y que es nuestra manera de trabajar, nuestra razón de ser, colaborar con las instituciones, con el ecosistema científico y sanitario, basarnos en la calidad y en la ciencia para ofrecer soluciones a los pacientes que están esperando para mejorar su salud”.