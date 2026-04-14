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EVENTO DE 'EL PERIÓDICO DE ESPAÑA'

Horizonte Madrid Norte, en directo: un encuentro entre municipios para dialogar sobre los desafíos del norte regional

La segunda parada del ciclo 'Horizonte Madrid', dedicada a los desafíos que afrontan los municipios del norte de la Comunidad de Madrid, tiene lugar este martes 14 de abril en Alcobendas

La conectividad multimodal del norte de Madrid con el área metropolitana y su diversificado ecosistema empresarial son fortalezas que explican su crecimiento y sus ambiciosas expectativas a futuro

La conectividad multimodal del norte de Madrid con el área metropolitana y su diversificado ecosistema empresarial son fortalezas que explican su crecimiento y sus ambiciosas expectativas a futuro

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

El norte de la región se ha afianzado en los últimos años como uno de los ecosistemas urbanos más dinámicos de España, mostrando una alta capacidad para atraer inversión, crear empleo cualificado y establecer una industria tecnológica avanzada. Su conectividad multimodal con el área metropolitana y su diversificado ecosistema empresarial son fortalezas que explican su crecimiento y sus ambiciosas expectativas a futuro.

Por eso, bajo el título de Horizonte Madrid Norte, El Periódico de España y Prensa Ibérica celebran este martes 14 de abril un encuentro en el Centro de Arte de Alcobendas un encuentro en el que se abordará, desde la sensibilidad local que caracteriza al grupo Prensa Ibérica, algunos de los desafíos estratégicos más relevantes que enfrentan las localidades del norte de la Comunidad de Madrid

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El evento cuenta con la participación del Ayuntamiento de Alcobendas, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, el Ayuntamiento de Soto del Real, el Ayuntamiento de Tres Cantos y el Ayuntamiento de Manzanares el Real; el patrocinio de FCC Medio Ambiente, Metro de Madrid, PreZero, Urbaser y Valoriza, y la colaboración de Madrid Capital Mundial (MWCC) y Planta de Tratamiento de Biorresiduos de Colmenar Viejo.

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