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Detenidos dos hombres en Torrejón de Ardoz cuando realizaban pases de droga

En un operativo de control policial durante la Semana Santa, la Policía Nacional detuvo a dos hombres por realizar pases de droga, hallando ketamina, LSD y éxtasis líquido

Coche de la Policía Nacional

Coche de la Policía Nacional / Europa Press/ David Zorrakino

EP

Madrid

La Policía Nacional ha informado de la reciente detención de dos hombres en Torrejón de Ardoz a los que los agentes sorprendieron 'in fraganti' en el momento en que realizaban pases de droga, en el marco de un operativo de control de drogas durante Semana Santa.

Los hechos tuvieron lugar entre el 15 de marzo y el pasado viernes, cuando los agentes realizaban labores de seguridad ciudadana y observaron a los ahora detenidos efectuar intercambios de sustancia estupefaciente por dinero, según un comunicado de la Policía.

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Entre las pertenencias de los detenidos los agentes encontraron una gran variedad de sustancias estupefacientes, incluyendo ketamina, LSD y éxtasis líquido. Los dos hombres son acusados de un posible delito contra la salud pública y puestos a disposición judicial.

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