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HORIZONTE MADRID NORTE

Alejandro Sopeña, director de 'CRónicas': "Tenemos la vocación de hacer pueblo, hacer familia e integrar a los nuevos vecinos"

En la segunda jornada de Horizonte Madrid se ha destacado que, con más de 100 cabeceras y 5 millones de usuarios mensuales, CRónicas se consolida como un medio que forma parte de la vida cotidiana de los municipios

El director general de 'CRónicas', Alejandro Sopeña, durante la jornada Horizonte Madrid Norte en Alcobendas

El director general de 'CRónicas', Alejandro Sopeña, durante la jornada Horizonte Madrid Norte en Alcobendas / Alba Vigaray

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Alcobendas

La segunda jornada de Horizonte Madrid, un evento organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica, se ha celebrado este martes en el norte de la región, en Alcobendas. Dentro del encuentro, se ha puesto en valor el papel de CRónicas, la “niña bonita” del periodismo español, tal y como ha recalcado Alejandro Sopeña, director general de CRónicas en Prensa Ibérica.

Es la apuesta periodística local e hiperlocal del grupo editorial, que ya supera el centenar de cabeceras repartidas por toda la geografía española. “En estos momentos, los medios son mayoritariamente digitales, aunque también mantienen una presencia importante en papel, lo que hace que formen parte de la vida cotidiana de los municipios”, ha señalado Sopeña en el Auditorio Paco de Lucía del Centro de Arte de Alcobendas.

Actualmente, CRónicas cuenta con más de 100 cabeceras en España, más de 5 millones de usuarios únicos mensuales y una difusión superior a los 300.000 ejemplares.

La continuidad en el tiempo es “clave”, ya que, según ha explicado, las cabeceras “se mantienen estables aunque los municipios cambien de color político, porque trascienden las distintas ideologías y forman parte de la vida de los vecinos”.

Sopeña ha destacado también la vocación de CRónicas: “hacer pueblo, hacer familia e integrar a los nuevos vecinos, contribuyendo a reforzar el tejido social de cada localidad”. El proyecto mira ahora hacia el norte de la Comunidad de Madrid, donde se espera la llegada de nuevas cabeceras hiperlocales.

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