Alejandro Sopeña, director de 'CRónicas': "Tenemos la vocación de hacer pueblo, hacer familia e integrar a los nuevos vecinos"

La segunda jornada de Horizonte Madrid, un evento organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica, se ha celebrado este martes en el norte de la región, en Alcobendas. Dentro del encuentro, se ha puesto en valor el papel de CRónicas, la “niña bonita” del periodismo español, tal y como ha recalcado Alejandro Sopeña, director general de CRónicas en Prensa Ibérica.

Es la apuesta periodística local e hiperlocal del grupo editorial, que ya supera el centenar de cabeceras repartidas por toda la geografía española. “En estos momentos, los medios son mayoritariamente digitales, aunque también mantienen una presencia importante en papel, lo que hace que formen parte de la vida cotidiana de los municipios”, ha señalado Sopeña en el Auditorio Paco de Lucía del Centro de Arte de Alcobendas.

Actualmente, CRónicas cuenta con más de 100 cabeceras en España, más de 5 millones de usuarios únicos mensuales y una difusión superior a los 300.000 ejemplares.

La continuidad en el tiempo es “clave”, ya que, según ha explicado, las cabeceras “se mantienen estables aunque los municipios cambien de color político, porque trascienden las distintas ideologías y forman parte de la vida de los vecinos”.

Sopeña ha destacado también la vocación de CRónicas: “hacer pueblo, hacer familia e integrar a los nuevos vecinos, contribuyendo a reforzar el tejido social de cada localidad”. El proyecto mira ahora hacia el norte de la Comunidad de Madrid, donde se espera la llegada de nuevas cabeceras hiperlocales.

Seis CRónicas en la Comunidad de Madrid

Bajo el sello de EL PERIÓDISCO DE ESPAÑA, hay seis CRónicas en la Comunidad de Madrid: Móstoles, Alcalá de Henares, Pozuelo de Alarcón y tres de distrito, Arganzuela, Latina y Carabanchel. Publicaciones en digital y en papel que tienen un objetivo claro: vivir en la calle, ser uno más entre los vecinos, formar parte de las tertulias del bar... El típico de toda la vida que se entera de todo y lo cuenta todo, pero desde una perspectiva profesional y con objetivos tan periodísticos como sociales. Y es que, desde CRónicas se trabaja la información para ser un vehículo vertebrador de una sociedad que cada día está formada por personas más diversas, pero con muchos puntos de unión y muchos intereses comunes.