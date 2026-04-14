La Comunidad Madrid lidera la inflación en marzo con un IPC del 4,1%, siete décimas por encima de la media nacional

La Comunidad de Madrid cerró marzo con una tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) del 4,1%, lo que supone una subida de 1,2 puntos respecto al mes anterior y sitúa a la región siete décimas por encima de la media nacional, que se quedó en el 3,4%, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este repunte, la inflación vuelve a aumentar en la región después del descenso registrado el mes anterior. En términos mensuales, los precios subieron un 1,3% en marzo, mientras que el incremento acumulado en lo que va de año alcanza el 1%.

Madrid se situó además como la comunidad autónoma con el IPC más alto del país, por delante de Galicia, con un 3,8%; Castilla-La Mancha, con un 3,7%; y Baleares y Cantabria, ambas con un 3,6%. También se colocaron por encima de la media nacional Aragón, Castilla y León, Extremadura y Navarra, con un 3,5% en todos los casos, mientras que Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco igualaron el promedio del 3,4%.

El IPC se dispara en la Comunidad de Madrid hasta el 4'1% en marzo por el transporte y la vivienda / EPDATA

Los grupos que más empujaron al alza los precios en la Comunidad de Madrid fueron transporte y vivienda. En el primer caso, la tasa anual se elevó hasta el 7,3% por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. En vivienda, la variación anual alcanzó el 5% por el comportamiento de los precios de la electricidad.

En comparación con marzo del año pasado, los mayores incrementos de precios en la región se registraron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un alza del 4,5%; restaurantes y servicios de alojamiento, con un 4,4%; y seguros y servicios financieros, con un 4,2%. También subieron los precios del cuidado personal, un 3,7%; los de alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,2%; y los servicios de educación, un 2,8%.

Datos nacionales

En el conjunto del país, el IPC aumentó 1,1 puntos en marzo hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima más de lo adelantado a finales del mes pasado. Según el INE, este repunte estuvo marcado por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

Se trata, además, del mayor incremento mensual de la tasa interanual desde junio de 2022, cuando la inflación pasó del 8,7% al 10,2%. El organismo estadístico atribuye la aceleración de marzo al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y, en menor medida, a un descenso de la electricidad inferior al del mismo mes del año anterior, así como al aumento del gasóleo para calefacción y del vestido y el calzado por la nueva temporada de primavera-verano.

A nivel nacional, el grupo de transporte elevó su tasa anual hasta el 5,3%, mientras que vivienda situó su variación en el 3,7%, casi dos puntos por encima de la del mes anterior. También destacó vestido y calzado, con una tasa del 2,6%, más de 3,5 puntos superior a la de febrero.

Noticias relacionadas

El índice publicado por Estadística incorpora además la rebaja de impuestos a los carburantes incluida en el paquete anticrisis del Gobierno, aunque su efecto solo influyó en la última semana del mes.