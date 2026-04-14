Los cines de Madrid recaudaron 18 millones de euros más que los de Cataluña en 2025, pese a tener menos pantallas

La única película española que superó el millón de espectadores en 2025 fue Padre no hay más que uno 5: la cinta de Santiago Segura conquistó a 2.040.000 personas y recaudó 13.400.000 euros. Ninguna otra se le acercó. Ni El cautivo de Alejandro Amenábar ni Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa. En total, se han recaudado 453.722.290 euros en España, un 4,9% menos que en 2024. Un dato sustentado en los grandes pelotazos internacionales: Lilo & Stitch (24,7 millones), Jurassic World (18,8), Avatar (16,5), Minecraft (16) y Cómo entrenar a tu dragón (14,7), entre otros. “El pasado año ha supuesto un nuevo desafío para las salas de cine. A pesar de los esfuerzos del sector por recuperar el pulso previo a la pandemia, el ejercicio cerró con una caída del 8% en la asistencia”, ha desvelado la Federación de Cines de España en el informe anual que ha publicado este martes. No obstante, hay margen para la esperanza.

Andalucía (647), Cataluña (576), Castilla y León (176), Murcia (126), Galicia (176), Baleares (81), Extremadura (65) y Cantabria (43) aumentaron el número de pantallas frente al resto de comunidades autónomas. Madrid mantuvo las mismas (544), mientras que Islas Canarias perdió 13 (124). En su conjunto, España atesora 3.562 distribuidas en 760 cines. “Las cifras confirman que la recuperación iniciada en 2022 y 2023 no sólo se interrumpió, sino que dio paso a una recisión en la asistencia muy irregular en 2025: con un crecimiento del 3% en el primer semestre, seguido de una caída del 16% en el segundo”, subraya el informe.

La Fiesta del Cine 2025 atrajo a 2.194.798 espectadores, un 2,3% menos que en 2024. / EFE

Ningún territorio ganó espectadores. Ahora bien, Madrid se llevó la palma con 13.969.298 asistentes: 2.017.201 más que Cataluña (11.951.997), en segunda posición. Ambas perdieron un 6,24% y un 9,53%, respectivamente. Las que menos retrocedieron fueron La Rioja (-3,03%), País Vasco (-5,28%) y Cantabria (-6,00%). Todo lo contrario que Ceuta y Melilla, que se descalabraron con un 19,86%. “Las salas son equipamientos culturales esenciales. No sólo exhiben películas, generan comunidad, dinamizan barrios, conectan generaciones y crean empleo. Su función no debe quedar eclipsada por las estadísticas. Éstas miden su actividad, el valor social que sostienen no cabe en una hoja de cálculo”, prosigue. Se trata de un sector que hoy moviliza a 418 empresas y 6.483 trabajadores. El mejor día de 2025 fue el 2 de julio, con 554.244 espectadores. Y el mejor fin de semana fue el del 26 al 28 de diciembre, con 9.900.000 de euros.

'Padre no hay más que uno 5' fue la película española más taquillera de 2025. / ARCHIVO

En cuanto a recaudación, Madrid lideró la clasificación con holgura: 107.514.521 euros frente a los 88.840.180 de Cataluña, 18.674.241 más. No obstante, ambas cayeron: un 3,38% y un 6,60%, respectivamente. Las siguen Andalucía (60.273.733), Comunidad Valenciana (50.770.644) y País Vasco (22.659.885 euros). Todas bajaron su taquilla, lo que se traduce en un pérdida media del 4,90% en el país. “En este contexto, las ayudas públicas se revelan como un instrumento esencial para garantizar la supervivencia de las salas como suministros culturales. Éstas no sólo alivian la presión económica, también hacen frente a unos gastos crecientes”, recoge el documento.

Cataluña recibió más ayudas

Cataluña fue la que más apoyo estatal recibió con 1.574.074 euros, 604.445 más que Madrid (969.629). La capital se sitúa en la cuarta posición tras Andalucía (1.473.333) y Comunidad Valenciana (1.070.370): “No basta con cubrir los costes. Hay que hacer crecer la audiencia en un momento de reordenación del consumo cultural. Ante una oferta audiovisual más amplia y accesible que nunca, el público actual es más exigente y selectivo. Las salas compiten por tiempo y atención. Deben ganar por la experiencia. Es imprescindible ofrecer al espectador elementos de valor diferenciadores. Innovar es decisivo: proyección y sonido, confort, accesibilidad universal, eficiencia energética y datos para optimizar la programación”. Asimismo, consideran clave diversificar el contenido para conectar con públicos diversos y fomentar la pluralidad. En un mercado encabezado por franquicias, estos espacios deben atender a la totalidad del cine.

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'Lilo & Stitch' fue la película más vista en España en 2025. / ARCHIVO

Frente al retroceso general del conjunto del mercado, el cine español mantuvo en 2025 su cuota del 19%, señal de que la variedad de propuestas mantiene su poder de atracción. “Necesitamos un marco legislativo estable que reconozca y proteja su función estructural, políticas públicas coordinadas entre Estado, comunidades y entidades locales, con calendarios y criterios previsibles, además de ayudas sostenidas y evaluables para mantenimiento, modernización, accesibilidad y creación de públicos, con métricas transparentes de impacto. Sin apoyo institucional suficiente, las salas no podrán encarar los desafíos del presente ni aprovechar las oportunidades del futuro”, demandan. Y concluyen: “Sin cines vivos, la cultura audiovisual pierde su hogar”.

Por pantallas Andalucía: 647 (+22) Cataluña: 576 (+4) Madrid: 544 (=) Comunidad Valenciana: 417 (-1) País Vasco: 198 (-1) La comunidad que más pantallas ganó es Andalucía con 22, seguida por Cataluña (+4) y Castilla y León (+3)

La comunidad que más pantallas perdió es Islas Canarias (-13), seguida de Navarra (-9) y Castilla La Mancha (-5)

Por espectadores Madrid: 13.969.298 (-6,24%) Cataluña: 11.951.997 (-9,53%) Andalucía: 9.400.482 (-11,54%) Comunidad Valenciana: 7.480.127 (-7,83%) País Vasco: 3.226.164 (-5,28%) Ninguna comunidad aumentó sus espectadores respecto a 2024. La que menos se vio afectada es La Rioja (-3,03%), seguida de País Vasco (-5,28%) y Cantabria (-6,00%)

Las que más espectadores perdieron son Ceuta y Melilla (-19,86%), seguidas de Navarra (-11,93%) y Andalucía (-11,54%)