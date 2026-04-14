El Castillo de Manzanares el Real prepara su reapertura tras más de un año cerrado

El Castillo de Manzanares el Real se prepara para reabrir sus puertas al público tras más de un año cerrado, una vez superada casi por completo la tramitación administrativa que ha retrasado su puesta en marcha y que mantiene en vilo a un municipio que depende en gran medida del atractivo turístico del monumento. A la espera de las resoluciones necesarias para obtener una licencia provisional, la propiedad ya ha presentado toda la documentación requerida, lo que acerca el regreso de la actividad a uno de los enclaves más visitados de la Comunidad de Madrid.

Desde el castillo han explicado a EFE que la voluntad ha sido "siempre" mantener el castillo abierto al público, aunque el final de la gestión anterior obligó a reiniciar desde cero la tramitación para su explotación bajo un modelo privado, condicionando así los plazos. En este momento, el expediente se encuentra en fase de resolución y, aunque no hay una fecha concreta, los responsables confían en que la reapertura pueda producirse en cuanto se completen los trámites. "Nuestro objetivo es abrir lo antes posible", han señalado.

Durante este tiempo se han llevado a cabo trabajos de adecuación y mantenimiento orientados a garantizar la seguridad, mejorar la circulación de visitantes y asegurar la conservación del conjunto histórico. Por otro lado, según han detallado, el nuevo modelo de gestión será privado y buscará garantizar la viabilidad económica del castillo manteniendo su apertura al público, con una programación centrada en visitas culturales y actividades que pongan en valor su historia.

Vistas en Manzanares el Real. / Comunidad de Madrid

En el municipio, la reapertura se espera con expectación tras meses de impacto en la actividad económica, debido a que el castillo es uno de los principales motores turísticos de la localidad y su cierre ha reducido la afluencia de visitantes. Desde el restaurante La Noria MR han asegurado que el cierre ha supuesto "una ruina para el pueblo", tras afectar gravemente en la hostelería y el comercio en general. "Si no se reabre va a ir a peor y muchos comercios van a terminar cerrando", ha advertido.

Noticias relacionadas

A la espera de la decisión administrativa, vecinos y comerciantes confían en que la reapertura del castillo marque el inicio de la recuperación de la actividad en Manzanares el Real.