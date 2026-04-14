Carlos Blázquez, alcalde de Colmenar Viejo: "Cada empresa que no abre por falta de energía es un fracaso"

"Generamos más residuos, lejos de reducir". Con esta reflexión sobre sostenibilidad se ha pronunciado Carlos Blázquez, alcalde de Colmenar Viejo, en el encuentro Horizonte Madrid Norte, organizado por El Periódico de España, un foro que ha servido para tender puentes entre municipios e identificar oportunidades comunes en una de las zonas con mayor dinamismo de la región.

El norte de la Comunidad de Madrid se ha consolidado en los últimos años como un polo de crecimiento sostenido, impulsado por su conexión con el área metropolitana y un ecosistema empresarial diverso y en expansión. En este contexto, Blázquez ha subrayado la importancia de abordar este desarrollo desde una perspectiva conjunta: "Los municipios no somos rivales, generamos sinergias. Cuando a uno le va bien, al resto también".

Visión conjunta frente a la competencia local

El alcalde ha defendido la necesidad de abandonar "competencias artificiales· entre localidades y apostar por una visión global que permita reforzar la fortaleza del territorio. "Lo que tenemos que hacer es mirar en conjunto cómo crecen todos los municipios del norte de Madrid", ha afirmado, destacando que este equilibrio es clave para consolidar un crecimiento sostenible y ordenado.

Colmenar Viejo ejemplifica esta evolución. Con más de 62.000 habitantes, frente a los 40.000 de 2005, el municipio mantiene un crecimiento sostenido que, según su alcalde, responde a una estrategia basada en identificar fortalezas y generar condiciones favorables para la inversión. "Estamos trabajando en detectar qué necesita una empresa para instalarse y en crear suelo que permita ese desarrollo", ha detallado.

Ciclo ‘Horizonte Madrid Norte’. a Carlos Blázquez (Colmenar Viejo). Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray / EPC

Agilidad administrativa y atracción de inversión

En este sentido, Blázquez puso el foco en la necesidad de agilizar los trámites administrativos y reducir la burocracia como elementos determinantes para atraer inversión. "Si una empresa tarda años en obtener licencias, probablemente no elija tu municipio. Tenemos que facilitar y acelerar los procesos", ha señalado. A ello ha destacado la importancia de políticas fiscales favorables y una actitud proactiva desde la administración: "Tenemos que poner la alfombra roja a quienes arriesgan su dinero y generan empleo", una apreciación a la que ha aplaudido Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas.

No obstante, el crecimiento también plantea desafíos estructurales. Entre ellos, ha manifestado la insuficiencia de infraestructuras energéticas como uno de los principales frenos al desarrollo. "Cada vez que una empresa no puede abrir porque no hay energía suficiente, es un fracaso", ha advertido, señalando que la falta de redes adecuadas puede limitar tanto la implantación empresarial como la fijación de población.

A esta preocupación se suma la necesidad de mejorar las redes de transporte y garantizar un modelo energético sostenible en el municipio. "No se están creando las infraestructuras eléctricas necesarias ni se está apostando por una variedad de energías que garantice el suministro", ha apuntado, insistiendo en que el crecimiento económico debe ir acompañado de una planificación coherente en estos ámbitos.

Residuos como oportunidad energética

En materia de sostenibilidad, Blázquez ha defendido un cambio de enfoque en la gestión de residuos, apostando por su valorización energética. "No podemos querer crecer y generar más residuos sin asumir su tratamiento. Hoy existe tecnología para convertirlos en energía de forma segura", ha subrayado. En este punto, ha destacado el potencial de las plantas de biogás como herramienta para "reducir la huella de carbono y avanzar hacia una mayor independencia energética".

El alcalde también ha aprovechado la ocasión para destacar la colaboración público-privada como una vía eficaz para abordar estos retos. "Funciona porque ambas partes buscan el mismo objetivo: generar valor, empleo y servicios para los vecinos", ha asegurado.

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El encuentro Horizonte Madrid Norte continúa así la línea iniciada con el foro dedicado al sur de la región, ampliando el diálogo territorial en torno a los desafíos comunes. En palabras de Blázquez, el futuro del norte de Madrid pasa por "crecer de forma coordinada, sostenible y con visión de conjunto", integrando desarrollo económico, planificación urbana y responsabilidad medioambiental.