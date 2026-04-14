El Ayuntamiento estudia endurecer el acceso a la vivienda pública en Madrid con hasta 10 años de empadronamiento

Cibeles quiere que tener derecho a una vivienda pública en Madrid dependa mucho más del arraigo en la ciudad de lo que lo hace actualmente. Según ha anunciado este martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el Ayuntamiento está estudiando una reforma de calado del reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), entre cuyos posibles cambios figura alargar hasta los 10 años el requisito de empadronamiento para acceder a una vivienda pública.

Tal y como ha explicado el regidor popular tras un acto, el Consistorio trabaja ya en una modificación “muy profunda” de la normativa con el objetivo de “dar cabida a todas las nuevas realidades” y mejorar las políticas de vivienda municipales. Almeida no ha precisado si el cambio cristalizará en un reglamento completamente nuevo o en una reforma sustancial del actual, aunque sí ha dejado claro que la revisión será de amplio alcance.

El alcalde ha vinculado esta iniciativa en la necesidad de responder no solo a la demanda de vivienda social, sino también al problema de la vivienda asequible en la capital. En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento quiere facilitar el acceso a un piso a personas que, pese a contar con ingresos, no pueden afrontar los precios del mercado en Madrid.

“Tenemos que poner todos los medios para que personas que teniendo capacidad económica no pueden acceder a una vivienda en la ciudad de Madrid puedan hacerlo”, ha apuntado.

Dentro de esa futura reforma, el Ayuntamiento considera “razonable” reforzar el peso del arraigo en la ciudad. Así, Almeida ha justificado la posibilidad de ampliar hasta una década la exigencia de empadronamiento como una forma de reconocer a quienes llevan más años residiendo en Madrid y, pese a ello, continúan sin poder acceder a una vivienda.

“No es una cuestión de dejar a alguien fuera, es una cuestión también de hacer un reconocimiento a aquellas personas que más años llevan en la ciudad de Madrid”, ha argumetnado el alcalde, quien ha insistido en que ese criterio sería “adecuado a la realidad” actual de la ciudad.