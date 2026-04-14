Un Atlético de coraje y corazón hace valer la ventaja de la ida ante el Barça y saca el billete a las semifinales

Se encomendaba a la fe Diego Pablo Simeone en la comparecencia previa a este Atlético de Madrid–Barça de vuelta. Una que no le faltó al conjunto rojiblanco para sellar la clasificación a las semifinales de la Champions League. El técnico argentino ha situado nuevamente al equipo entre los cuatro mejores del viejo continente. Nueve años después, y con un proceso de reconversión ‘cholista’ por medio, el Atlético de Madrid vuelve a tomar la senda de la ilusión, tras dejar en el camino uno de los escollos más complicados de la competición.

Lookman frena el conato de remontada culé

No existe en esto del fútbol un manual específico para llevar a cabo una gran remontada, pero todas ellas parten de un principio básico: adelantarse en los primeros minutos. Cumplió con ello el FC Barcelona a su paso por el Metropolitano. Fue un reivindicativo Lamine el que presionó a Lenglet para arrebatarle la pelota. Ferran encontró al joven extremo español en el mano a mano frente a Musso y no perdonó para hacer contener la respiración a todos los atléticos cuando tan solo se habían disputado cuatro minutos de partido.

Partió Simeone de inicio con una pareja de centrales inédita, a causa de la baja de Hancko y la sanción de Pubill, compuesta por Le Normand y el ya mencionado Lenglet, que se mostró especialmente vulnerable ante las acometidas blaugranas. El miedo escénico, pese a contar con el factor localía, se apoderó del conjunto rojiblanco y Olmo pudo aumentar la ventaja, pero emergió la figura del portero argentino.

Buscó recuperarse el Atlético a través de la posesión. Consiguió desquitarse por momentos del mamporro recibido en los primeros compases, pero de nuevo una presión de los hombres de ataque de Flick comprometió a los rojiblancos. Olmo recibió entre líneas para asistir a Ferran en lo que era el segundo del conjunto culé. Eliminatoria empatada de nuevo tras veinticuatro minutos de fútbol en el feudo atlético.

El Barça afrontaba una misión extremadamente complicada en esta vuelta de cuartos de final. Debía conseguir dos tantos para equiparar la ventaja del Atlético en la ida, pero también buena parte de sus opciones pasaban por echar el cerrojo a la portería de Joan García. Apareció Griezmann, ese futbolista que lo ve todo de cara, para desarbolar la línea defensiva de los de Flick con una sutil prolongación. ‘El Principito’ puso en carrera a Llorente, incombustible durante todo el partido, y éste asistió a Lookman para definir a placer ante el portero azulgrana.

Un Atlético semifinalista nueve años después

Buscó abonarse a la épica de nuevo el equipo de Hansi Flick, como ya hiciera en el arranque de la primera mitad. Una incursión de Gavi brindó a Ferran la oportunidad de conseguir el tercer tanto, pero tras la comprobación de VAR, Turpin anuló el gol por posición antirreglamentaria del atacante español. Se salvó esta vez el equipo de Simeone, en una acción celebrada como si de un gol rojiblanco se tratase.

Un error de Cubarsí que acabó con tarjeta roja en la ida fue la misma causa de la dimisión de los de Flick a cualquier intento de remontada. Atacó Sorloth, uno de los nombres de la eliminatoria, la espalda de la defensa culé y forzó una nueva expulsión, en este caso de Eric García, en una situación que ha condenado al Barça en más de una ocasión en los últimos tiempos.

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Se alcanzó así el punto y final a esta trilogía de Atlético de Madrid-Barça que nos ha deparado Don Fútbol durante el mes de abril. Paradójicamente, fue el equipo culé el que consiguió dos victorias en esta travesía, por una de los atléticos. Pero esta fue más que suficiente para sacar un billete a semifinales nueve años después. Arsenal o Sporting Club de Portugal serán la próxima piedra en el camino de los rojiblancos, que ya vislumbran en el horizonte la posibilidad de visitar Budapest.