Un Atlético cargado de "fe" se encomienda a su fortín para frustrar las esperanzas de remontada del Barça y volver a las semifinales nueve años después

No va más. Llegó el momento para el que el Atlético lleva preparándose varias semanas. Ese por el que Simeone y los suyos han dejado de lado el famoso "partido a partido" para mirar, esta vez, más allá. Porque en la semana que acaba de empezar, el Atlético se juega volver a unas semifinales de la Champions, una instancia que no pisa desde 2017. Y apenas cuatro días después toda una final de Copa, en la que los rojiblancos aspiran a volver a catar metal, algo que no logran desde LaLiga de 2021.

Pero ese queda todavía lejos, más que nada porque la importancia de lo que está en juego no permite distracción alguna. Ahora sí que vuelve a aplicar el "partido a partido", ante la importancia del escenario de este martes (Movistar Liga de Campeones; 21.00 horas). Ante el Barça de Flick, en el Metropolitano y defendiendo la renta de dos goles cosechada en la ida en el Camp Nou. Noche grande como pocas ha vivido todavía el feudo rojiblanco, estrenado prcisamente la temporada posterior a la última vez que el Atlético se coló entre los cuatro mejores equipos de Europa.

"Estamos convencidos de lo que necesitamos, de que queremos seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda eso", recalcó en la previa un escueto Simeone, que incidió en la confianza de su quipo. "Todo lo que podemos decir queda atrás cuando la pelota eche a rodar. El otro día los primeros 20 minutos no nos pudieron quitar la pelota y estuvimos en su campo porque jugamos con fe. Así que pondremos fe, a esperar que el equipo responda como lo está haciendo y seguridad en lo que tenemos que hacer".

La duda de Oblak

La ventaja de la ida en el Camp Nou no rebaja ni un ápice la guardia del Atlétic, que recibirá a un Barcelona que enfrentará un desafío contra la historia. Liderado por el momento pletórico de Lamine Yamal, intentará asaltar el Metropolitano, algo que todavía nadie ha conseguido en eliminatorias de Champions en la era Simeone.

Griezmann (L) y Pedri. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Para evitarlo, Simeone repetirá la idea de la ida, con un cambio obligado por lesión: Lenglet por Hancko. Y con una duda que no quiso despejar el argentino, una vez confirmada la recuperación de Oblak. El esloveno no ha jugado ninguno de los últimos seis partidos oficiales de su equipo. Si está al cien por cien, es el elegido bajo palos, pero la firme respuesta de Musso ha avivado el debate.

Ese que ha disipado, a base de golazos, Julián Álvarez, reencontrado con esa dimensión decisiva que tanto necesita su equipo. Sus cuatro goles y dos asistencias en los últimos tres duelos de la Liga de Campeones, en un tramo tan definitivo, ya por los 17 tantos en este torneo en 21 partidos desde que juega con el Atlético, son un aval ofensivo para el equipo dirigido por Diego Simeone, como también lo son Antoine Griezmann, Giuliano Simeone y Ademola Lookman.

Los cuatro compondrán el ataque rojiblanco, custodiados en el medio por Marcos Llorente y Koke, la misma idea del 4-0 de la Copa del Rey o el 0-2 de la ida en el Camp Nou. Atrás, en los laterales, Simeone volverá a contar con Ruggeri y Molina.

Lamine reta al Cholo

Enfrente, el Barça se agarra al pletórico de un Lamine Yamal que retó al Cholo a "hacerme un favor y ponerme uno contra uno con algún jugador", sabedor del tejido que . El atacante de 18 años viene de ser el mejor, repartir dos asistencias y marcar un gol en el derbi ante el Espanyol (4-1) que sentenció LaLiga. Y ahora, sin la compañía de Raphinha, buscará liderar a un Barça en el césped en busca de una hazaña

El mensaje es inequívoco. "No necesitamos ningún milagro, sólo un buen partido", aseguró Hansi Flick, que se agarra a sus números. En 109 partidos bajo la dirección del alemán, el Barça tiene una media de 2,35 goles a favor, ha ganado por tres o más tantos en 37 partidos y por dos dianas en otros 18.

Al menos, a los ofensivos, porque en la otra cara de la moneda figura la fragilidad de un equipo que encadena catorce partidos de 'Champions' sin dejar la portería a cero. Además, llega justo de fuerzas y también con varias bajas. Sin Cubarsí, expulsado en la ida, volvería Eric García al eje de la zaga junto a Gerard Martín. Kounde y Cancelo parten con ventaja en los laterales, con Araujo en la recámara.

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En la medular, Gavi y De Jong, que dispuso de diez minutos ante el Espanyol tras mes y medio de baja, competirán por acompañar a Pedri, mientras que Lamine Yamal es el único indiscutible arriba. Rashford, Lewandowski y Dani Olmo descansaron el sábado y podrían partir de inicio, aunque Flick cuenta también con Fermín y Ferran, que rompió una racha de catorce partidos sin marcar.