Armando Huerta: “El norte de la Comunidad de Madrid es uno de los entornos más pujantes de la región”

En los últimos años, el norte de la Comunidad de Madrid se ha consolidado como uno de los polos urbanos con mayor dinamismo del país, gracias a factores como su excelente conexión con el conjunto del área metropolitana, a través su robusta red de transporte, o la solidez de su diverso ecosistema empresarial, que impulsan su expansión y refuerzan su proyección de crecimiento.

Armando Huerta, director de El Periódico de España, señala a este respecto que este territorio “ha demostrado una capacidad excepcional para atraer inversión extranjera, generar empleo cualificado y fomentar una industria tecnológica de vanguardia” y asegura que “el norte de Madrid es uno de los entornos urbanos más pujantes de la región”.

“Pero -continúa- el norte de la Comunidad de Madrid tiene también por delante desafíos importantes como la necesidad de crear más empleo de proximidad para reducir la dependencia de Madrid capital, potenciar las pymes y adaptar la logística ante el ‘boom’ digital y medioambiental”.

Este evento, que clausura Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, “nos va a permitir centrar la atención en una de las áreas metropolitanas más avanzadas y competitivas de España, una de las áreas de la región con mayor capacidad de atraer inversión, empleo, innovación y tecnología”, afirma Huerta.

En este sentido, el director de El Periódico de España detalla que durante el evento celebrado en Alcobendas se van a abordar “cuestiones clave para las administraciones locales como el transporte, la organización de los espacios urbanos o la gestión del agua y los residuos, junto a directivos de FCC Medio Ambiente, Prezero, Valoriza, Urbaser y Metro de Madrid”.

“Comprobaremos hoy cómo el norte de la región se ha convertido en un lugar atractivo para vivir y para trabajar gracias a un potente pulso empresarial y a una oferta muy sólida de infraestructuras y servicios”, agrega.

Un periodismo cercano

En otro orden de cosas, Huerta puso de relieve el compromiso de El Periódico de España, “que tienen una vocación nacional pero que presta una atención especial a lo que ocurre en la Comunidad de Madrid”, al reunir a los municipios del norte de Madrid en esta gran cita.

Señala que “El Periódico de España es un escaparate de la actualidad en el conjunto de los territorios del país a partir del trabajo que desarrollan las 27 cabeceras de Prensa Ibérica, pero es un diario que, a la vez, y guiado por la mirada local que es seña de identidad de nuestro grupo, pone foco en esta región, donde tiene su sede”.

En definitiva, señala que desde el grupo editorial creen en “un periodismo pegado a la calle, que pone oído a los ayuntamientos y que, desde la proximidad, vela por los intereses de los ciudadanos”.

Ciclo ‘Horizonte Madrid’

Tras el éxito alcanzado con la celebración de ‘Horizonte Madrid Sur’, que reunió en febrero a los alcaldes de Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Valdemoro o Alcorcón, este encuentro va a servir para “ampliar ese diálogo al norte de la región tendiendo puentes e identificando oportunidades”. Además, dentro de este mismo ciclo, tendrá lugar en junio el evento al oeste de la Comunidad de Madrid y más tarde, en septiembre, al este.

Una de las principales conclusiones extraídas de Getafe fue que “más allá de las diferencias que puedan existir entre los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid, a los municipios del sur, con independencia de las siglas, les une mucho más de lo que les separa”, recalca Armando Huerta. Asimismo, añade que también el norte es “un territorio marcado por la capacidad de trabajo, la voluntad de avanzar juntos y la ambición de crecer y mejorar”.

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Con estos encuentros, Prensa Ibérica quiere propiciar un “acercamiento real en busca de un futuro más justo, cohesionado y próspero para los habitantes de la Comunidad de Madrid”. “Detectamos sus prioridades, impulsamos sus aspiraciones y favorecemos el desarrollo local a través de un diálogo público, abierto y plural en el que alcaldes y empresas trabajan para hacer del norte de la región un territorio aún más dinámico y cercano a la ciudadanía”, concluye.