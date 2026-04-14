Alicia Gallego, alcaldesa de Manzanares el Real: "No pensamos en crecer. Buscamos el equilibrio entre el turismo y los vecinos"

"Nosotros no pensamos en crecer", ha manifestado la alcaldesa de Manzanares el Real, Alicia Gallego, para fijar la posición de su municipio durante la mesa de debate de Horizonte Madrid Norte, el encuentro organizado por El Periódico de España que ha reunido a distintos representantes municipales para compartir diagnósticos, retos y posibles vías de colaboración.

Su intervención ha aportado una visión diferenciada dentro de un territorio que, en los últimos años, se ha consolidado como uno de los polos urbanos con mayor dinamismo de la Comunidad de Madrid. Frente a otros municipios más orientados a la expansión residencial o empresarial, Gallego ha defendido que la realidad de Manzanares el Real ha estado marcada por la protección de su entorno natural y por una economía estrechamente vinculada al turismo.

En este sentido, los retos de Manzanares el Real han sido distintos a los del resto de localidades presentes en el foro como Tres Cantos, Colmenar Viejo, Alcobendas o Soto del Real, ya que el municipio no ha contemplado grandes crecimientos, al estar limitado por los niveles de protección ambiental y patrimonial que condicionan su desarrollo. Esa circunstancia, según Gallego, ha obligado al Ayuntamiento a pensar más en la calidad del modelo que en su expansión. En lugar de apostar por crecer, el municipio ha centrado su estrategia en reforzar su identidad, preservar su riqueza natural y mejorar la experiencia tanto de los visitantes como de los residentes.

14.04.2026. MADRID. Ciclo ‘Horizonte Madrid Norte’. De izquierda a derecha, la periodista Fátima Iglesias, junto a Noelia Barrado (Soto del Real); Rocío García (Alcobendas); Carlos Blázquez (Colmenar Viejo); Jesús Moreno (Tres Cantos), y Alicia Gallego (Manzanares el Real). Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray / EPC

Gallego ha explicado que la economía local se ha basado fundamentalmente en el turismo, el pequeño comercio de cercanía y las pequeñas empresas que dan soporte a esa actividad. En ese esquema, ha situado como elementos clave el castillo de Manzanares el Real y La Pedriza, dos de los grandes reclamos turísticos del municipio.

La alcaldesa ha expresado además su deseo de que el castillo pueda reabrir pronto, al considerar que se trata de una infraestructura esencial para la actividad económica local. Según ha recordado, llegó a situarse entre los monumentos más visitados de la Comunidad de Madrid, fuera de la capital.

Del municipio de segunda residencia a un pueblo para vivir

En su intervención, Gallego también ha repasado la evolución de Manzanares el Real en las últimas décadas. Ha recordado que en los años 80 y 90 fue, en gran medida, una segunda residencia para muchos madrileños, mientras que hoy cuenta con cerca de 9.600 vecinos que viven de forma habitual en el municipio.

Ese cambio ha obligado al Ayuntamiento a buscar un equilibrio entre el turismo y el disfrute cotidiano de los propios residentes. Su objetivo, ha explicado, ha pasado por mejorar el destino sin perder de vista que quienes viven allí de manera permanente también quieren disfrutar del pueblo y de sus espacios públicos.

Modernización, peatonalización y sostenibilidad

La alcaldesa ha puesto en valor las actuaciones impulsadas en los últimos años para transformar el municipio. Ha destacado la modernización y digitalización del destino turístico, la reducción del tráfico en el centro urbano y el aumento de las zonas peatonales, dentro de una estrategia orientada a hacer de Manzanares el Real un lugar más habitable y más sostenible.

En ese mismo marco, ha defendido la apuesta por las energías renovables. Ha asegurado que el municipio ha pasado de tener una implantación muy reducida a extender las placas solares en numerosas cubiertas, con la excepción de los espacios sujetos a especial protección, como parte del casco histórico. También ha apuntado al desarrollo de comunidades energéticas como una línea de trabajo consolidada.

Fondos europeos para acelerar el cambio

Gallego ha vinculado parte de esa transformación a la llegada de fondos europeos Next Generation, que han permitido acometer inversiones difíciles de asumir para un municipio con recursos limitados. Gracias a esa financiación, ha sostenido, Manzanares el Real ha dado en pocos años un salto que le ha permitido avanzar hacia un modelo más verde, más moderno y mejor adaptado a las necesidades actuales.

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Su intervención en Horizonte Madrid Norte ha servido así para poner sobre la mesa una realidad distinta dentro del norte madrileño: la de un municipio que no ha hecho del crecimiento su principal aspiración, sino que ha situado en el centro la protección del entorno, la sostenibilidad y la mejora de la vida cotidiana.