HORIZONTE MADRID NORTE
Los alcaldes del norte de Madrid comparten sus retos: movilidad, energía, vivienda y sostenibilidad
Los regidores de Alcobendas, Colmenar Viejo, Soto del Real, Tres Cantos y Manznares el Real debaten sobre los desafíos de una zona pujante de la Comunidad de Madrid
Comparándose, en la distancia, con la tripulación de la misión Artemis II, en tanto a ser un equipo unido con una única misión, en su caso la de mejorar la vida de los 400.000 vecinos a los que sirven, alcaldes del norte de la Comunidad de Madrid han abordado conjuntamente retos, preocupaciones y soluciones en el marco del encuentro Horizonte Madrid Norte, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y celebrado hoy en Alcobendas. No era desacertada la comparativa. En aspectos como la unidad de control térmico, comunicaciones o suministros de la reciente y exitosa misión espacial han tenido su papel empresas radicadas en Tres Cantos, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes.
Han sido en concreto los regidores de Alcobendas, Rocío García Alcántara (PP); Colmenar Viejo, Carlos Blázquez (PP); Soto del Real, Noelia Barrado (PSOE); Tres Cantos, Jesús Moreno (PP), y Manzanares el Real, Alicia Gallego (PSOE) quienes han participado en el coloquio desde sensibilidades ideológicas y necesidades: Alcobendas tiene más de 120.00 habitantes; Soto del Real o Manzanares El Real, algo más de 9.000. Movilidad, sostenibilidad, vivienda y energía son algunos de esos desafíos
La alcaldesa de Alcobendas ha recordado que en su municipio están radicadas 16.700 empresas y cada día acuden allí a trabajar unas 70.000 personas. "Para mí un problema importante es la movilidad", ha señalado. "Yo tengo que dar acceso a los trabajadores que vienen aquí, a la ciudad de Alcobendas, porque si no tienes un buen acceso, no tienes buena calidad de vida". Y ha reclamado al Gobierno central mejoras en el eje de la A1.
A esas demandas se han sumado los regidores de Tres Cantos y Colmenar Viejo con otra reivindicación histórica de la zona: el cierre de la M50 entre la A6 y la A1. Una cuestión para la que Jesús Moreno ha pedido aparcar diferencias políticas. "En otras etapas estábamos todos unidos, de distintas ideologías políticas, para el cierre de la M50 y el desdoble de la A1. Necesitamos mejores comunicaciones, independientemente de quién gobierna España o quién gobierna la Comunidad de Madrid. Dejémonos de demagogia y de tanto partidismo".
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