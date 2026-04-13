'La voz del viento', la historia del tornado de 1886 que arrancó 6.000 árboles en El Retiro

Los acontecimientos históricos y su recuerdo a veces son un cordel que se tensa y rompe por la fragilidad de la memoria individual y colectiva. Buena prueba es el olvido generalizado de una catástrofe que asoló la capital española a finales del siglo XIX. "El tornado de 1886 en Madrid atravéso en diagonal la ciudad de sur a norte y se llevó edificios y todos los árboles de El Retiro excepto dos arrancando 6.000; también los árboles del Jardín Botánico, parte del Palacio del Buen Retiro y del edificio que hoy es el Reina Sofía. Fue un desastre; subió por Atocha y llegó a la Puerta del Sol donde se cargó los comercios y los cafés. Murió mucha gente", explicó la semana pasada en Club FARO la escritora viguesa Goretti Irisarri que presentó junto a Jose Gil Romero su último libro.

La novela cuenta como título La voz del viento (Grijalbo). En esta ocasión ambos autores –que fueron presentados en Club FARO por el historiador Antonio Giráldez– sitúan a su protagonista, Lucrecia, en una pequeña aldea de Galicia donde nació. En ella, el vecindario la considera una solterona acabada. Aún así se ha casado por poderes con un primo que prácticamente conoce.

Es el año 1886, la mujer oriunda de la isla de Ons hace un viaje de Galicia a Madrid para reunirse con su marido. La recoge el capataz de este en la estación. Deben cruzar la capital de sur a norte. Cuando están realizando el trayecto surge un tornado que comienza a destruir la capital.

Lucrecia y Enrique, el capataz, buscarán por sobrevivir al tiempo que van compartiendo secretos del pasado. A medida que se van descubriendo va surgiendo entre ellos el amor. El dilema recaerá en ella: si ser fiel a su esposo, que es una buena persona, o tener una aventura con el trabajador.

Goretti Irisarri. / José Lores

Al respecto, Jose Gil Romero indicó: "La decisión entre el deber y lo estable o la pasión por lo nuevo es un conflicto universal y muy romántico".

"Es –añadió Goretti Irisarri– un conflicto que todos hemos vivido en nuestras vidas alguna vez entre el deber o nuestra vida normal; el deseo de enamorarse. Piensas: ¿Qué hago con mi vida? ¿Dejo a mi familia y mi marido o sigo con esta pasión y lo dejo todo? A lo mejor piensas que no vas a hacer una tontería, cambiarlo todo".

Reconocieron que el tornado adquirió también casi el cariz de un personaje. Se cruzaron con él cuando se estaban documentando para su primera novela, diez años atrás. Entonces decidieron aparcar la información, dejarla en barbecho.

José Gil Romero. / J. Lores

Retomar esa catástrofe sirve también para adentrarnos en el inicio del servicio de meteorología público en España. Indicó Irisarri que, justo un año después del tornado, "las autoridades sabían que iba a haber un temporal y no hicieron nada. Eran perfectamente conscientes desde hacía cinco o seis días antes que se aproximaba un temporal que en otros países habían llamado ‘Killer’, asesino. Sabían que ibaa arrasar Madrid".

Añadió que "fue bastante desastrosa la reacción" de las autoridades con la gente reprochando durante mucho tiempo al alcalde su inoperancia. "Entonces, se avisaba de barrio en barrio a través de campanas porque no había teléfono, ni radio ni tele, simplemente una persona a caballo avisando también", agregaron.

En cuanto a la presencia de Ons en el relato, indicaron que es un lugar con mucha historia. En 1886 contaban con una factoría de pescado que había empezado a mediados de siglo y por la que había aumentado la población. "Ons entró en nosotros y creó esa atmósfera misteriosa", concluyeron.

Un dúo con las manos en la novela histórica

Goretti Irisarri nació en Vigo en 1974. Licenciada en Comunicación Audiovisual y diplomada en Estudios Avanzados en Filosofía, decidió dedicarse a escribir ficción. Junto a Jose Gil romero (Las Palmas de Gran Canaria) se ha especializado en novela histórica. La anterior ocasión en la que recaló en el Club FARO presentó el libro El camino olvidado (Harper Collins).

En la presentación del mismo en el acto de FARO indicó que "La conquista no se hace con buenas palabras sino con violación, muerte y horror. Eso no tiene ambigüedad".

En aquella obra el protagonista arranca como tasador de obras de arte aunque debe regresar al Reino de Castilla para partir a las Indias en busca de su sustituto, Conrado Racú. A este lo han acusado de haberse llevado un pergamino con un mapa.

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A medida que va avanzando en la búsqueda de Conrado comienza a sentirse fascinado por este. La persona lectora también va descubriendo a un hombre roto por dentro al tiempo que va descubriendo la escala de grises de distintos personajes. Uno de los fines es reflexionar sobre las formas de conquista a sangre y fuego de la Corona española.