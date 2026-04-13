MADRID
La Universidad Carlos III y Airbus renuevan su colaboración para potenciar la innovación tecnológica
El objetivo principal del encuentro es potenciar la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento
EP
El equipo de gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y representantes de la firma aeroespacial Airbus han mantenido un encuentro institucional con el objetivo de estrechar lazos y sentar las bases para potenciar la transferencia de conocimiento y la innovación tecnológica.
El encuentro contó con la presencia, por parte de la UC3M, del rector, Ángel Arias, y el vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique García, y con la directora ejecutiva Programas MRTT en Airbus, María Ángeles Marti Martínez, entre otros, ha informado la Universidad en un comunicado.
La colaboración que la entidad y la UC3M llevan desarrollando durante años se quiere fomentar impulsando "la innovación, generación y transferencia de conocimiento, la empleabilidad y la formación avanzada".
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