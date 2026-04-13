CHOQUE POLÍTICO
Rita Maestre carga contra el PP por conceder la Llave de Oro de Madrid a María Corina Machado y le acusa de usar las distinciones en "su propio interés"
Según Más Madrid, el Partido Popular prioriza en sus distinciones a figuras como Netanyahu y Donald Trump, en lugar de cumplir con el reglamento establecido por el Ayuntamiento
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado la entrega de la Llave de Oro de Madrid a la opositora venezolana María Corina Machado, prevista este viernes, y ha acusado al Partido Popular de utilizar el reglamento de distinciones en "su propio interés".
Así ha reaccionado Maestre después de que el alcalde José Luis Martínez-Almeida anunciara para el 17 de abril la entrega de la LLave de Oro de la ciudad a la Premio Nobel de la Paz 2025, que tendrá lugar en la Casa de la Villa.
El Partido Popular "se está comportando con el reglamento de distinciones y medallas, en el Ayuntamiento y en la Comunidad, como si fuera una fiesta particular del PP", ha criticado Maestre este lunes al reunirse con la Plataforma de Escuelas Infantiles (PLEI) en huelga indefinida.
"Propagandismo"
A su juicio, en los últimos años la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Almeida "han decidido que de toda la gente a la que hay que premiar en el mundo están Netanyahu y Donald Trump. Estas son las principales prioridades del Gobierno de Ayuso y del Gobierno de Almeida".
En esa línea de "interpretar, falsear y utilizar para su propio interés el reglamento de distinciones de todos los madrileños se enmarca esta nueva decisión que es propagandista", ha criticado la portavoz de Más Madrid.
Se trata de una "ética que viola claramente el reglamento de distinciones honoríficas", que dice a quién se tienen que entregar las llaves de la ciudad, que es "un reconocimiento a jefes de Estado en visita oficial a la ciudad" de Madrid.
"Decisiones políticas y partidistas"
"Ninguna de estas condiciones se cumple y, por lo tanto, una vez más el Partido Popular está utilizando los recursos de todos para sus decisiones políticas y partidistas particulares", ha concluido.
Por su parte, el alcalde justificó el pasado viernes el reconocimiento a Machado por ser una mujer "comprometida con los derechos humanos, con la democracia y que ha puesto en peligro su vida y su integridad física".
Según el regidor, "Madrid quiere corresponder el esfuerzo de tantos y tantos venezolanos, también los que viven en Madrid, y hacer un homenaje entregando las llaves de una ciudad comprometida con la democracia y los derechos humanos".
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