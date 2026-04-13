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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Madrid abre el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a Enseñanzas Artísticas: fechas, requisitos y cómo proceder

Madrid cuenta con 25 centros públicos dedicados a estas materias: 11 conservatorios profesionales de música, tres de danza, cinco escuelas de arte y seis centros de enseñanzas artísticas superiores

Para optar a estas enseñanzas hay que tener un título académico (Bachiller, universitario o de Técnico Superior) o haber aprobado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Para optar a estas enseñanzas hay que tener un título académico (Bachiller, universitario o de Técnico Superior) o haber aprobado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años / COMUNIDAD DE MADRID

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Comienza el proceso de inscripción para acceder a las Enseñanzas Artísticas en centros públicos de la Comunidad de Madrid. Este año, se ofrecen nuevas plazas en disciplinas como música, danza y artes plásticas, con un enfoque en atraer nuevos talentos.

Madrid cuenta con 25 centros públicos dedicados a estas materias: 11 conservatorios profesionales de música, tres de danza, cinco escuelas de arte y seis centros de enseñanzas artísticas superiores. Más de 10.500 alumnos estudian actualmente en los diferentes niveles educativos, disciplinas y especialidades, que presentan una oferta global de más de 3.000 plazas para el próximo curso 2026/27.

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de inscripción para realizar las pruebas de acceso a las distintas disciplinas de las Enseñanzas Artísticas en impartidas en centros públicos

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de inscripción para realizar las pruebas de acceso a las distintas disciplinas de las Enseñanzas Artísticas en impartidas en centros públicos / COMUNIDAD DE MADRID

Plazos de las inscripciones

Las Enseñanzas Elementales de Música y Danza admiten alumnos desde los 8 años, que deben inscribirse entre el 9 y el 30 de abril. Los aspirantes a cursar la especialidad de Música deberán superar una prueba en la que se valorarán sus aptitudes y capacidad auditiva y vocal, mientras que los de Danza tendrán que demostrar sus condiciones físicas, expresivas y sentido musical.

Por su parte, las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza se desarrollan durante seis cursos y otorgan un título con validez en toda España. Para acceder a ellas también hay que superar una prueba específica, y el plazo de inscripción es el mismo que en las Elementales, hasta el 30 de abril.

En cuanto a las Enseñanzas Artísticas Superiores, el plazo para solicitar la participación en las pruebas de acceso se prolongará del 13 al 30 de abril. Estos estudios conducen a la obtención del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores, equivalente a todos los efectos académicos y profesionales a los títulos de Grado Universitario.

La inscripción para las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño se abrirá del 15 al 26 de junio. A ellas se puede llegar por distintos itinerarios en función de si el aspirante cumple requisitos académicos, realiza una prueba de acceso o puede acreditar experiencia laboral en alguno de los 34 ciclos formativos que se imparten en la región.

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Requisitos a cumplir

Para optar a estas enseñanzas, hay que tener un título académico (Bachiller, universitario o de Técnico Superior) o haber aprobado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, además de superar un examen específico para cada una de las cinco que se imparten: Música, Arte Dramático, Danza, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Diseño.

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