Planas reivindica en Salón Gourmets la despensa española: "Nuestro modelo se basa en la calidad y la diferenciación"

Madrid ha amanecido este lunes con pulso de feria grande y acento gastronómico. Salón Gourmets ha abierto sus puertas en Ifema hasta el 16 de abril convertido, una vez más, en esa enorme pasarela donde el sector agroalimentario español se exhibe sin complejos: producto, relato, territorio y negocio.

En ese arranque, Luis Planas ha querido fijar desde el primer minuto la idea fuerza de su discurso: España no compite solo por volumen, sino por valor. Y ese valor, vino a decir, se sostiene sobre una fórmula muy concreta: "calidad y diferenciación".

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (c), durante la inaugura de la 39 edición del Salón Gourmets, Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de Calidad este lunes en Madrid. / EFE/ Rodrigo Jimenez

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación definió el salón como "la principal feria de alimentos y bebidas de calidad en Europa", una cita que encaja con el peso que ha ganado la despensa española en los mercados internacionales. No es una frase menor en un contexto en el que el sector agroalimentario español superó los 78.000 millones de euros en exportaciones en 2025 y en el que el propio ministerio viene defendiendo la gastronomía como uno de los grandes activos estratégicos del país.

En esa puesta en escena, Francisco López Canís y Francisco López López-Bago, presidente de honor y presidente y consejero delegado de Grupo Gourmets, ejercieron de anfitriones en una inauguración en la que Luis Planas puso en valor la magnitud del salón y su peso dentro del sector. "Sus cifras son impresionantes y se trata de una feria profesional seria y bien hecha", subrayó el ministro, que quiso además vincular la dimensión del evento con la fortaleza del agroalimentario español y su músculo exportador.

Planas junto a la directiva de la feria internacional de Alimentos y Bebidas de Calidad, Salón Gourmets, en su 39ª edición. / Cedida

En este sentido, Planas puso el foco en las figuras de calidad, en las denominaciones de origen y en las indicaciones geográficas protegidas, a las que presentó como mucho más que un sello bonito en la etiqueta situándolas como "un motor de cohesión territorial" y también como una garantía de valor añadido en un mercado global cada vez más competitivo. Detrás de cada queso, cada aceite, cada vino o cada embutido no solo hay excelencia gastronómica, también hay paisaje, empleo, arraigo y una cadena alimentaria que sostiene buena parte del país. Esa defensa de la calidad diferenciada encaja con la línea que mantiene el ministerio, que subraya el papel estratégico de estas figuras para el desarrollo rural.

El ministro quiso, además, ligar esa potencia productiva con la proyección culinaria de España. Reivindicó la dieta mediterránea y la atlántica como modelos que combinan cultura y forma de vida, y enlazó esa fortaleza con una gastronomía que se ha convertido en carta de presentación internacional. No llega sin números detrás: un informe de KPMG cifra en el 27% del PIB la contribución agregada del ecosistema gastronómico español, mientras que la Guía Michelin España 2026 reúne 307 restaurantes con estrella. La cocina española, en otras palabras, no es solo prestigio: es también economía.

El escenario escogido para lanzar ese mensaje no podía ser más oportuno. La 39ª edición de Salón Gourmets reúne del 13 al 16 de abril a más de 2.000 expositores, prevé superar los 55.000 productos expuestos —más de 1.500 de ellos novedades— y espera la asistencia de más de 110.000 profesionales, con más de 15.000 compradores extranjeros. Galicia ejerce como comunidad invitada y Noruega como país de honor en una edición que refuerza su perfil internacional y suma nuevos reclamos como Parrilla Challenge, Burger Academy o Carbonara Challenge. Junto a ellos conviven los grandes nombres del salón, desde el concurso de cortadores de jamón hasta el campeonato de abridores de ostras, pasando por GourmetQuesos o el campeonato de sumilleres. En otras palabras: Salón Gourmets no solo enseña qué se come y qué se bebe, también escenifica cómo se compite, se comunica y se vende hoy la excelencia gastronómica.

En ese mapa ferial, el Ministerio vuelve a ocupar una posición central. El estand institucional del MAPA supera los 1.075 metros cuadrados en el pabellón 7 y desplegará durante estos días showcookings, presentaciones y degustaciones bajo el paraguas de Alimentos de España. Volverán también dos clásicos que ya funcionan casi como peregrinación obligatoria entre profesionales: el Túnel del Vino, que este año alcanza su 30ª edición, y el Túnel del AOVE, dedicado a las denominaciones y marcas de calidad del aceite de oliva virgen extra.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en la inauguración de la 39 edición del Salón Gourmets, Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de Calidad, este lunes en Madrid. / EFE/ Rodrigo Jimenez

La despensa española mira al mundo… y al campo

La internacionalización fue otro de los ejes del discurso de Planas. No solo por lo que representa la feria como escaparate, sino por la maquinaria comercial que se activa alrededor. El Hosted Buyers Program, impulsado junto a ICEX en el marco de Spain Food Nation, volverá a conectar a expositores con compradores de los cinco continentes. El ministro incidió en esa dimensión exterior de la gastronomía española y en el papel de chefs, productores y empresas como embajadores de marca país, una idea que el Gobierno ya ha colocado en el centro de su Plan Internacional de la Gastronomía Española.

También, Planas, aprovechó este espacio para ampliar el foco y mirar a Bruselas. El ministro reclamó a la Unión Europea un plan de acción para garantizar el abastecimiento de fertilizantes y reducir la vulnerabilidad del campo ante una nueva escalada de costes. Recordó, además, que el Gobierno español ya ha aprobado ayudas directas por 500 millones de euros para compensar ese encarecimiento, con importes de 22 euros por hectárea de secano y 55 euros por hectárea de regadío.

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En una feria donde todo parece celebración, Planas dejó también ese recordatorio: la excelencia gastronómica empieza bastante antes del plato, en el origen, y el origen hoy sigue mirando con preocupación a los costes de producción.