El Plan Vive se abre a los jóvenes: estos son los requisitos para optar a una vivienda de alquiler asequible con menos de 35 años en Madrid

La Comunidad de Madrid ha firmado la adjudicación de la construcción de las primeras 3.352 viviendas del Plan Vive Solución Joven. Se trata de los primeros pisos dentro del Plan Vive, la iniciativa de colaboración público privada de la Comunidad de Madrid para favorecer inmuebles de alquiler asequible, encuadrados en la llamada "solución joven", es decir, que se reservan para menores de 35 años. En concreto se edificarán en ocho municipios: 756 nuevos hogares en Alcobendas, 365 en Arroyomolinos, 332 en Colmenar Viejo, 308 en Móstoles, 303 en Tres Cantos, 295 en Loeches, 150 en Valdemoro y 843 en la capital, en las zonas de Valdebebas y Ahijones.

Se espera arrancar con la construcción de estas viviendas a lo largo de este 2026, de manera que en un futuro se puedan sumar a las 5.200 ya entregadas bajo el paraguas del Plan Vive, según el cual la administración cede suelo público para que la iniciativa construya los edificios y gestione los alquileres, a precios por debajo de mercado, durante un periodo determinado.

Requisitos: menos de 35 años

La principal novedad del Plan Vive Solución Joven es que se reserva a menores de 35 años, se argumenta desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid que para favorecer la emancipación de los jóvenes. Por lo demás, operan los mismos requisitos que para optar a una vivienda dentro del Plan Vive. Los solicitantes deben ser mayores de edad, o menores legalmente emancipados, y tener nacionalidad española o residencia legal en España. Además, no pueden tener otra vivienda en propiedad y destinar la vivienda a la que opten a ser su domicilio permanente y habitual.

Tasa de esfuerzo: 35% de los ingresos

Aparte de los requisitos antes mencionados, se establecen umbrales de ingresos para poder optar a las viviendas del Plan Vive Solución Joven. Vienen determinados por la normativa que regula el proceso de asignación de vivienda construida en suelo público cedido. Se trata de entre 1,5 y 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el caso de viviendas con protección pública para arrendamiento de precio básico (VPPB) y de entre 1,5 y 7,5 veces el IPREM si se trata de viviendas con protección pública para arrendamiento de precio limitado (VPPL). El IPREM es el índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios y en estos momentos se encuentra en 600 euros mensuales.

Por otra parte, para garantizar que se puede hacer frente a la renta se establece que no se debe destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago del alquiler.

Empadronamiento de cinco años

No es un requisito, pero sí un criterio de prioridad. Los solicitantes que estén empadronados en el municipio en que se construye la promoción o acrediten que trabajan allí tienen prioridad en la adjudicación respecto a los que no lo estén. Hasta ahora el reglamento establecía un periodo de tres años inmediatamente anteriores pero justamente la semana pasada se elevó a cinco años para favorecer el criterio de arraigo. Se seguirán considerando los tres años de empadronamiento o trabajo en las inscripciones hasta el 31 de diciembre de este año, pero presumiblemente las inscripciones para las viviendas del Plan Vive Solución Joven cuya construcción se ha adjudicado hoy no se abrirán hasta que no estén próximas a estar finalizadas, con lo cual se regirán ya por el criterio de los cinco años.

Si con los solicitantes inscritos con una antigüedad de cinco años en el empadronamiento o trabajo en el municipio no se cubriera la totalidad de las viviendas a ofertar, podrán acceder aquellos que acrediten un período mínimo de antigüedad en el empadronamiento o en la localización de su centro de trabajo de diez años en la Comunidad de Madrid, o secundariamente, empadronamiento o localización de su centro de trabajo sin mínimo de antigüedad en la Comunidad de Madrid.

Inscripciones y plazos

Entre todos los solicitantes que cumplan con los requisitos, y establecida la prioridad por empadronamiento o trabajo en el municipio o, en su defecto, en la Comunidad de Madrid, la adjudicación se resuelve por concurrencia no competitiva, es decir, conforme al orden en que se hayan registrado las solicitudes.

Los solicitantes deben inscribirse en la página web de las adjudicatarias de la gestión de los alquileres una vez se abran los plazos, lo que se conocerá según se acerque el final de la construcción. En la página del Plan Vive de la Comunidad de Madrid se informa de las promociones para las que están abiertas las inscripciones.

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Adjudicadas hoy, las previsiones más optimistas pasan por que las obras de las primeras de estas 3.352 viviendas del Plan Vive Solución Joven se inicien en junio de este año. Con las técnicas de construcción industrializada se manejan unos tiempos de construcción aproximados de 18 meses desde el inicio de las obras, es decir, enero de 2028 en el mejor de los casos. Las inscripciones se abren tres meses antes del final de la construcción, lo que significaría en torno a octubre de 2027, si bien se trata todavía de meras estimaciones. Desde la Consejería de Vivienda no se confirma aún ninguna fecha.