La pastelería La Mallorquina da el salto al norte de Madrid con un nuevo local en Chamartín

La pastelería La Mallorquina ha abierto un nuevo espacio en Madrid y eleva a cinco sus establecimientos en la capital, según ha informado la compañía en un comunicado. El nuevo punto de venta está ubicado en el complejo Nuga Castellana, en la zona norte de la ciudad, con lo que la firma refuerza su presencia en nuevos enclaves de la capital.

Esta apertura amplía la red de la histórica pastelería madrileña, cuyo punto de partida sigue siendo su emblemático local de la Puerta del Sol. A ese establecimiento se suman otros espacios en Velázquez, Glorieta de Quevedo, Narváez y, ahora, esta nueva ubicación en Chamartín.

Además, la inauguración en Nuga Castellana llega poco después de la reciente apertura del local de Narváez, en la esquina con O'Donnell, una de las zonas con mayor afluencia del distrito de Retiro. Con este movimiento, La Mallorquina continúa avanzando en su expansión dentro de Madrid con aperturas más allá del centro de la ciudad.

En el nuevo espacio, la oferta incluye algunos de los productos más reconocibles de la marca, como napolitanas, palmeras, suizos, trufas de chocolate y tartas. A ello se suman también propuestas saladas, entre ellas ensaladas ligeras, sándwiches variados y tortillas preparadas al momento, pensadas tanto para consumir en el local como para llevar.

El director general de La Mallorquina, Ricardo Quiroga, ha destacado que la compañía mantiene su apuesta por la elaboración artesanal. “Cada mañana, en nuestro obrador elaboramos de forma artesanal todos nuestros productos, utilizando las mejores materias primas para ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes. Esa es la esencia de nuestra pastelería, somos artesanos y trabajamos cada pieza una a una, lo que hace que cada producto sea único”, ha señalado.

Por su parte, Javier Martín, director de leasing de Eurofund Group, ha valorado la incorporación de la firma al complejo. “Cuando concebimos Nuga, lo hicimos por y para los madrileños y dar la bienvenida a La Mallorquina reafirmar nuestro compromiso. Con ellos, abrimos una nueva línea de desayunos, comidas y meriendas para un barrio que empieza a encontrar una oferta completa, variada y de calidad”, ha indicado.

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Con esta nueva apertura, Nuga Castellana continúa ampliando su oferta gastronómica con la llegada de La Mallorquina, que se incorpora a otros operadores ya presentes en el complejo, entre ellos Ugo Chan, L'Entrecote de París, Rast Café, Casa Ruiz, VRRO, Ditaly y Monster Sushi.