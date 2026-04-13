Pasando del 'partido a partido', el Atlético se adentra en su semana más grande de la última década... y Simeone tiene "un plan"

"Nosotros tenemos un plan, eso no quiere decir que salga bien o mal. Pero tengo un plan y no me voy a mover de eso". No hay duda de que para Diego Pablo Simeone la semana que que acaba de arrancar está muy lejos de ser una más. Y así lo dejó claro tras perder el pasado sábado ante el Sevilla, en un choque de Liga en el que reservó a todas sus estrellas con la vista puesta en lo que se le viene encima, en una especie de reinterpretación de su famoso "partido a partido" que ahora ha pasado a ser 'partido sí, partido no'.

Hasta esta semana, donde ya no hay opción de elegir. En el horizonte inminente, la posiblidad de alcanzar las semifinales de la Copa de Europa nueve años después de la última vez que lo hicieron los rojiblancos. Y apenas unos días después, cuatro para ser concretos -las cosas del calendario- una final, la de Copa, que el Atlético llevaba sin pisar 13 años. En definitiva, la semana más ilusionante para los seguidores rojiblancos en, por lo menos, un lustro.

Y también, por supuesto, para el Cholo. "Estoy donde quiero estar, en el lugar donde trabajamos para estar. Ojalá que el destino y Dios nos den la oportunidad de llegar lo más lejos posible", aseguraba hace unos días el técnico argentino, en una especie de invocación a lo místico propia del que está obsesionado con lo que se avecina. Y que lleva mucho tiempo pensando, y preparando a conciencia, este momento.

Regreso de Cardoso... y once claro

Acumula el Atlético tres derrotas seguidas en Liga, y la realidad es que poco importa, puesto que todos los huevos están en la cesta de las copas. En esos partidos, jugados frente a Real Madrid, Barça y Sevilla, Simeone ha priorizado totalmente el futuro, dando descanso recurrentemente a todas sus estrellas y sus pretorianos. Todos pensando en lo mismo, todos dejando a un lado el día a día.

Los jugadores del Atlético celebran un gol en el Camp Nou. / Siu Wu / EFE

Y con motivo. No hay riesgo, puesto que el quinto clasificado en LaLiga (Betis) está a 11 puntos y los puestos Champions no peligran. Y el premio apunta a suculento, así que no ha habido ninguna duda a la hora de priorizar. Como tampoco parece que las habrá en la cabeza de Simeone para elegir a los once que buscarán este martes (21.00 Movistar Liga de Campeones) el pase a semis de la Champions ante el Barça.

Noticias relacionadas

Y es que pese a la buena noticia de la reincorporación de Cardoso al grupo, el Cholo apostaría por la misma idea que hace seis días en el Camp Nou, con Llorente y Koke el doble pivote, Molina en el lateral derecho y el único cambio, obligado, de Lenglet por el lesionado Hancko. Quedaría únicament la duda del portero, con Oblak volviendo a los entrenamientos pero chocando ahora con las grandes sensaciones que ha dejado Musso.