SUCESOS
Un motorista de 55 años fallece tras colisionar con un turismo en la M-40 a la altura de Fuencarral-El Pardo
La Guardia Civil investiga las causas del accidente en la M-40, donde el siniestro, ocurrido a las 8:15 horas, provocó importantes retenciones en la calzada exterior
Un motorista de 55 años ha fallecido este lunes por la mañana tras colisionar con un turismo en la M-40, a la altura del kilómetro 60,5, en la calzada exterior de la vía, dentro del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.
El siniestro se ha producido en torno a las 8:15 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Samur-Protección Civil, que a su llegada han encontrado a la víctima en parada cardiorrespiratoria y con traumatismos severos, especialmente en el tórax.
Los sanitarios han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de media hora, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre.
Tras el accidente, una psicóloga del Samur ha atendido a la conductora del turismo implicado, que ha resultado ilesa. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro, que además ha provocado importantes retenciones en la zona.
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