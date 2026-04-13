'Miguitas', el programa gratuito de la Comunidad de Madrid: su sexta edición recorre el presente y el pasado de Arganzuela

La Comunidad de Madrid inauguraba el pasado sábado la sexta edición del programa 'Miguitas', una iniciativa de recorridos urbanos gratuitos que, en esta ocasión, buscará descubrir el patrimonio cultural de Arganzuela a través de su historia social, industrial y arquitectónica.

Así, del 11 de abril al 30 de mayo, los inscritos en la actividad partirán desde la entrada de El Águila, en la Calle Ramírez de Prado, 3, para realizar un viaje de 120 minutos en el que será posible conocer la historia de las personas que han vivido y trabajado en el barrio desde finales del siglo XIX, hasta los últimos años del siglo XX.

La industria como impulso, el vecindario como motor

Enfocándose en la época de la Guerra Civil y la posguerra, esta ruta busca mostrar como Arganzuela se convirtió en una zona de especial importancia para la ciudad al ser la entrada de mercancías y alimentos. También durante estos años, el barrio será escenario de represiones y movilizaciones de carácter laboral y político en el que las mujeres tendrán una fuerte presencia.

La ruta descubrirá la figura de Doña Juana, activista que cuenta con una calle en su honor / Comunidad de Madrid

🔗 Las inscripciones podrán hacerse a través de la Central de Reservas de la Dirección General de Patrimonio Cultural 📍 Calle Ramírez de Prado, 3 📅 Sábado 18 de abril (11:00 horas), sábado 25 de abril (18:00 horas), sábado 16 de mayo (11:00 y 18:00 horas), y sábado 23 de mayo (11:00 horas)

Humo, velocidad y fábricas: el renacer de un barrio industrial

La Revolución Industrial dio lugar a la construcción de nuevos espacios en Arganzuela, y con ello, a nuevos sistemas de trabajo. Así, la ruta 'Humo, velocidad y fábricas' explorará la introducción de la mujer al mercado laboral, el ritmo de las fábricas, y la consolidación de Arganzuela como periferia urbana y zona obrera de la ciudad.

La desindustrialización de los años 70, y proyectos como el Pasillo Verde Ferroviario, volvieron a transformar Arganzuela en un último salto de barrio industrial a residencial / Comunidad de Madrid

🔗 Las inscripciones podrán hacerse a través de la Central de Reservas de la Dirección General de Patrimonio Cultural 📍 Calle Ramírez de Prado, 3 📅 Sábado 18 de abril (18:00 horas), sábado 25 de abril (11:00 horas), sábado 9 de mayo (11:00 y 18:00 horas), sábado 23 de mayo (18:00 horas), y sábado 30 de mayo (11:00 horas)

Delicias industriales y domésticas

El nacimiento del barrio, las consecuencias de la llegada del ferrocarril y su evolución urbana; todo ello forma parte del recorrido arquitectónico por el patrimonio industrial 'Delicias Industriales y domésticas'. En el paseo, los asistentes no solo podrán descubrir detalles sobre la construcción, sino apreciar edificios diseñados por grandes arquitectos como son Palacios, Muguruza o Cárdenas.

La ruta descubrirá a sus asistentes el origen del nombre del barrio y las consecuencias de la llegada del ferrocarril / Comunidad de Madrid