Madrid regula hasta 2028 las tarjetas monedero: plazos, requisitos y cuantías

Vivir en la capital supone un gasto considerable. Muchos ciudadanos tienen que recurrir a ayudas que alivien su coste de vida para poder vivir en la ciudad sin renunciar al ocio. Por suerte, ante la delicada situación económica que atraviesa la mayoría de la población, la región mantiene activas diversas políticas que tratan de proteger a ciertos sectores de la ciudadanía.

Una de estas políticas es la conocida como 'tarjeta monedero', dirigida a hogares con al menos un menor a cargo y que se activa a través de los servicios sociales municipales. En este caso, la capital ha regularizado su vigencia hasta 2028, por lo que aquellos que cumplan con los requisitos podrán ser beneficiarios.

Este programa está diseñado para cubrir alimentos y productos esenciales de higiene en familias vulnerables de la Comunidad de Madrid. Eso sí, el acceso no se hace mediante una convocatoria general, sino por derivación desde la atención social primaria de cada ayuntamiento o mancomunidad.

Estantes de comida preparada en un supermercado / Agencias

Requisitos de la 'tarjeta monedero'

Para entrar en el programa hay que formar parte de una unidad familiar con al menos un menor a cargo, tener 18 años o más, salvo en el caso de menores emancipados, y que todos los miembros estén empadronados en algún municipio madrileño. Además, los ingresos por unidad de consumo del hogar deben situarse por debajo del 48% de la renta mediana nacional, según recoge el anexo I de la resolución.

¿Cómo puedo tramitar la ayuda?

Son los trabajadores sociales quienes valoran la situación de la familia, comprueban si se cumplen los requisitos y remiten el expediente a la Dirección General de Servicios Sociales e Integración. Una vez reconocida, la tarjeta se recarga de forma periódica y esta prestación es compatible con otras ayudas públicas. La última derivación podrá hacerse hasta el 31 de diciembre de 2027 y ninguna tarjeta podrá utilizarse después del 31 de diciembre de 2028.

Una vez reconocida, la tarjeta se recarga de forma periódica y esta prestación es compatible con otras ayudas públicas / ARCHIVO

Cuantía de la 'tarjeta monedero'

La ayuda se presta mediante una tarjeta monedero para comprar alimentos y artículos básicos de higiene, como jabón, champú, pasta de dientes, productos de higiene menstrual o pañales infantiles. La cuantía mensual es de 130 euros para familias de dos miembros, 160 euros para tres, 190 euros para cuatro y 220 euros para cinco o más. La duración reconocida es de doce meses.

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Ahora, quedan fuera de la tarjeta las bebidas alcohólicas, los refrescos con gas o azúcar, los productos dietéticos, la bollería, las chucherías, el agua embotellada (salvo algunas excepciones) y buena parte de los productos elaborados, con excepciones como las legumbres precocidas y las conservas.