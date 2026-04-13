Madrid cierra el primer trimestre de 2026 con 21 trabajadores fallecidos y 43 heridos graves

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han denunciado que el primer trimestre de 2026 se ha saldado con un total de 21 trabajadores fallecidos y 43 heridos graves en la Comunidad de Madrid, según datos del Instituto Regional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En lo que respecta al pasado mes de marzo, fueron tres las personas que perdieron la vida mientras trabajaban, dos de ellas del sector de Industria, una por un derrame cerebral considerado como Patología No Traumática (PNT) y la otra tras ser aplastada por un palé; y una tercera por una PNT e 'in itinere' del sector Servicios.

En comparación con marzo de año pasado se detecta un descenso de la siniestralidad mortal, pasando de diez fallecidos en 2025 a los tres de este año, según subrayan ambos sindicatos en sendos comunicados.

En cuanto a los casos en que los trabajadores sufren heridas graves, en estos primeros tres meses del año se ha registrado un notable aumento, pasado de los 18 a los 43 casos. Los sectores más afectados son el de la Construcción y Servicios.

En total a lo largo de estos tres meses se han registrado casi 23.000 accidentes de trabajo, de los cuales 18.386 se produjeron en jornada laboral y los restantes 4.470 fueron durante los trayectos de ida o vuelta al puesto de trabajo.

Las principales causas de las muertes por accidente laboral son los infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y golpes. Para UGT esto viene a demostrar "que los incumplimientos de las empresas en materia preventiva se mantienen", por lo que exigen el cumplimiento de la normativa y aplicación de los convenios colectivos.

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En este sentido, desde los sindicatos ha aprovechado para subrayar que, debido a la "digitalización del entorno laboral", se han aumentado "los ritmos laborales, la capacidad de multitarea, las prisas y urgencias", con lo que "se está difuminando la línea que separa el trabajo de la vida personal".