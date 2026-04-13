Julián Marías, filósofo de la 'Escuela de Madrid' ya lo decía en los años 70: "Siempre me ha indignado que se crea que tres números pueden expresar la belleza de una mujer"

Si algo definía a la obra de Julián Marías Aguilera, era su pensamiento claro y la mirada humanista de su obra. Sin duda, fue uno de los pensadores españoles más influyentes del siglo XX y con José Ortega y Gasset como eterno maestro, este filósofo formaría parte de la conocida como 'Escuela de Madrid', donde reflexionó sobre el ser humano como "animal futurizo".

La mirada poética

En una sociedad en la que la belleza parece estar simplificada en datos: edad, talla, índice corporal, seguidores, entre otros, Julián Marías ya advertía en la década de los 70 lo que sigue siendo un síntoma de la sociedad actual: "Siempre me ha indignado que se crea que tres números pueden expresar la belleza de una mujer, lo que ha costado tantos endecasílabos a los poetas". Solo hace falta pasear por escaparates, calles o el Metro de Madrid para comprender lo que el filósofo trataba de explicar.

La frase atribuida a Julián Marías es una advertencia literaria que cada vez parece menos retórica. En una sociedad donde el físico de las mujeres es constantemente cuestionado, Julián Marías ya reflexionaba sobre quién decide lo que es medible y lo que está fuera de la medida. Unos dígitos que se convierten cada vez más en una obsesión y que reducen al ser humano a cifras comparables.

Escaparate de una tienda de Versace. / MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

La 'Escuela de Madrid'

Estas reflexiones se enmarcan en la renovación de la filosofía española del siglo XX, principalmente a cargo de los discípulos de José Ortega y Gasset. Desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Julián Marías junto a otros filósofos como María Zambrano, José Gaos, Pedro Laín Entralgo o José Luis Aranguren, partieron del pensamiento de Ortega para sus trabajos.

Una corriente que no se limitó a la capital, sino que contó con seguidores y difusores incluso en Latinoamérica, donde varios pensadores fueron también influenciados por su pensamiento. Un grupo de filósofos que, décadas posteriores tras su muerte, resuenan y concuerdan con la sociedad más actual y recuerdan el valor de la vida humana como una tarea propia que cada persona tiene que asumir con libertad, ilusión y responsabilidad, tal y como reivindicada el filósofo.