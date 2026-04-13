La Guardia Civil investiga a un hombre por maltrato animal tras hallar un caballo en estado agónico en Valdemingómez

La Guardia Civil investiga a un hombre por un presunto delito de maltrato animal por omisión después de que agentes del Seprona localizaran en Valdemingómez a un caballo en estado agónico, tendido en el suelo, inmóvil y rodeado de basura.

La actuación se inició tras el aviso de una persona que se encontraba en la zona y alertó de la situación del animal. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que comprobaron la gravedad del estado del caballo.

Ante la situación, los agentes activaron al equipo veterinario del Ayuntamiento de Madrid, SEVEMUR, cuyos profesionales determinaron la necesidad de practicar la eutanasia al animal. Posteriormente, se le realizó la necropsia.

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El caballo tenía microchip y, tras las pesquisas realizadas, la Guardia Civil logró identificar a su responsable, que ahora está siendo investigado por un posible delito de maltrato animal por omisión.