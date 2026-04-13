ENCUENTRO CULTURAL
El Ateneo rinde homenaje a Mario Vargas Llosa un año después de su muerte: "Era un hombre al que la vida se le quedaba chica"
Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor, definió a su padre como un hombre cuya ambición vital superaba los límites, creando así un "personaje de ficción eterno"
EFE
El Ateneo de Madrid recordó este lunes a Mario Vargas Llosa con un acto que coincide con el primer aniversario de su fallecimiento. El homenaje, centrado en la trayectoria vital y literaria del Nobel peruano, sirvió para analizar cómo su figura pública y privada ha comenzado a fundirse con su propia obra. Según su hijo, Álvaro Vargas Llosa, el autor "es ahora un personaje de ficción" que pertenece a la imaginación de sus lectores.
El evento tuvo lugar tras la entrega de la Medalla Internacional de las Artes a título póstumo por parte de la Comunidad de Madrid. Durante el encuentro, Álvaro Vargas Llosa definió a su padre como un hombre de personalidad compleja a quien "la vida se le quedaba chica". Además, destacó que esa búsqueda constante de experiencias le llevó a "poner patas arriba su propia familia", aunque subrayó que el escritor siempre "supo reconocerlo, arrepentirse y pedir perdón" por sus errores.
Durante el acto, explicó que cada lectura recrea ahora a un "Vargas Llosa de ficción" y que, para un autor de su intensidad, la muerte ha supuesto "una liberación" frente a una realidad que siempre le resultó limitada.
De los inicios a la consagración
El homenaje se articuló mediante una lectura dramatizada de textos autobiográficos que repasaron los hitos de su vida. El recorrido comenzó con sus primeros años y la difícil relación con su padre, continuó con el descubrimiento de su vocación y sus estancias en Lima, París y Madrid, hasta culminar en su etapa como autor de relevancia internacional.
En el encuentro participaron figuras como Sergio Ramírez, Juan Gabriel Vásquez, Magüi Mira y José Sacristán. Mientras los escritores destacaron su entrega absoluta al oficio, los actores aportaron pinceladas sobre su personalidad carismática, recordando anécdotas compartidas en proyectos teatrales y su faceta como "macho alfa" de la cultura.
Pensamiento político
El acto también abordó la faceta de Vargas Llosa como defensor de los valores democráticos a través de la Fundación Internacional para la Libertad. Durante las intervenciones, se subrayó su convicción de que la cultura y la libertad son conceptos inseparables.
Álvaro Vargas Llosa analizó las dos grandes obsesiones de su padre: el poder y la utopía. Según explicó, el Nobel sostenía que la utopía debe pertenecer exclusivamente a la literatura, ya que trasladada a la política "conduce al horror". Respecto al poder, recordó que su padre siempre defendió la necesidad de "vigilarlo y cuestionarlo", un eje central tanto en sus ensayos como en su narrativa.
Este tributo, organizado por la Cátedra Vargas Llosa y dirigido por Raúl Tola, evitó el tono de un funeral convencional para centrarse en la vigencia de su obra y su influencia en la cultura actual.
- De Paco a Paco: el bar de Fuenlabrada donde tres generaciones sostienen la vida del barrio
- La Comunidad de Madrid implanta la cita previa telefónica para consultas sobre consumo
- Abre el plazo para solicitar la beca infantil plus para el curso 2026-2027 en Madrid: esta es la fecha límite
- El pueblo medieval que te transporta al Siglo de Oro a una hora de Madrid: su plaza es Bien de Interés Cultural y cuenta con molinos de viento
- El perreo salvaje de Bad Gyal: nalgazos de felicidad que dejan a Madrid temblando
- Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
- Reabre el mirador secreto más bonito de Madrid: más de 250 peldaños para disfrutar de las increíbles vistas de la ciudad
- Así es la casa de Boris Izaguirre en el centro de Madrid: aire señorial, grandes lienzos y un estilo ecléctico