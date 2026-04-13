Hito en el Hospital de La Paz: realiza el primer implante coclear asistido por brazo robótico en España

El Hospital Universitario La Paz de Madrid ha realizado el primer implante coclear asistido por un brazo robótico en España, un hito que abre nuevas posibilidades para mejorar los resultados auditivos de los pacientes con sordera profunda.

Esta tecnología permite llevar a cabo con mayor precisión una intervención especialmente delicada, que consiste en introducir un electrodo en el interior de la cóclea de forma muy lenta, constante y estable para evitar daños. La cóclea, ubicada en el oído interno, es la estructura encargada de transformar las vibraciones del sonido en señales nerviosas que el cerebro interpreta como sonidos.

El sistema robótico empleado supera las limitaciones naturales del brazo humano en un procedimiento que exige una exactitud extrema. En concreto, permite realizar la inserción a una velocidad de 0,1 milímetros por segundo, manteniendo una presión uniforme y eliminando oscilaciones no deseadas.

Según ha destacado la Comunidad de Madrid, esta precisión favorece una colocación más controlada del implante y contribuye a preservar las estructuras cocleares. Este aspecto resulta especialmente relevante porque, si antes estas intervenciones se reservaban a personas con sordera profunda sin resto auditivo, en la actualidad muchos candidatos conservan todavía algún grado de audición residual. La preservación de esos restos auditivos puede mejorar el rendimiento del implante a largo plazo y ampliar las opciones terapéuticas futuras, lo que refuerza el valor de herramientas como el brazo robótico en este tipo de cirugía.

El implante coclear es una prótesis electrónica diseñada para devolver la audición a personas con sordera profunda. A diferencia de los audífonos, que amplifican el sonido, este dispositivo transforma la señal sonora en impulsos eléctricos que estimulan directamente el nervio auditivo.

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El Servicio de Otorrinolaringología de La Paz es uno de los centros de referencia nacional en cirugía de implantes cocleares. Sus especialistas realizan cada año unas 40 intervenciones de este tipo y atienden a 400 pacientes en consulta.