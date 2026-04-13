Espí rescata al Levante ante un Getafe sostenido por David Soria

Un gol en el minuto 83 del delantero del Levante Carlos Espí, que lleva siete en los últimos seis partidos y que recibió el premio a mejor jugador de marzo, sirvió para que su equipo se impusiera al Getafe este lunes en el Ciutat de València y para que se colocara a sólo cuatro puntos en una noche en la que los 'granotas' fallaron hasta dos penaltis.

La necesidad por abandonar el último puesto impulsó al Levante, que solo necesitó cinco minutos para rozar el primer gol. Una llegada por banda derecha de Jeremy Toljan terminó con un remate de Kareem Tunde dentro del área que se topó con el larguero de la portería de David Soria.

Los granotas estaban lanzados. Ni siquiera la acción polémica con Carlos Espí les sacó del partido. El delantero fue expulsado tras una falta sobre Djené, pero el colegiado, Alejandro Quintero, anuló la roja directa tras la revisión en el VAR. A pesar de la tensión, el Levante siguió volcándose sobre la portería de Soria.

Y aunque no generó peligro real, la primera parte se jugó prácticamente entera en campo del Getafe. El Levante llegó a adelantarse en el marcador en el minuto 28 con un cabezazo de Pablo Martínez, pero el tanto no subió al marcador por posición antirreglamentaria. Mientras tanto, el Getafe solo pudo disparar una vez a portería con un lanzamiento de Juan Iglesias.

La historia se repetiría en el segundo acto. A los 10 minutos de la reanudación, Matías Moreno sirvió un balón a la espalda de la defensa azulona para un Espí que se plantó ante David Soria, pero no supo definir.

Solo 5 minutos después, el Levante gozó de la mejor ocasión desde el punto de penalti. Domingos Duarte derribó a Iván Romero y el central Adrián de la Fuente fue el encargado de lanzar la pena máxima, pero David Soria blocó el disparo.

En busca del gol, el entrenador Luís Castro quemó todas sus naves e introdujo a Etta Eyong. Sería el hombre de moda, Carlos Espí, quien encontró el premio: un centro medido de Manu Sánchez lo remató de cabeza el canterano para superar a David Soria y desatar la locura con solo 8 minutos por jugar.

Con el gol, el Levante buscó la sentencia y forzó un segundo penalti por manos de Zaid Romero, que terminó expulsado por doble amarilla. Esta vez, el encargado de lanzar fue Iván Romero, pero David Soria volvió a desviar el lanzamiento.

La parada de Soria la intentó convertir el Getafe en un último arreón, pero no fue capaz de generar peligro real y terminó cayendo por la mínima.

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