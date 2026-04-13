Una furgoneta que circulaba a alta velocidad por el circuito de Madring sufre un accidente y las redes se mofan: "Bandera amarilla en el 2º sector, Safety Car"

El primer 'accidente' de un vehículo en el circuito de Madring no lo ha sufrido un Fómula 1. Con la obra a medio terminar, y el objetivo de que todo esté listo para el segundo fin de semana de septiembre, los trabajos han vivido un acelerón en los últimos tiempos. Pero el que también dio un acelerón, en este caso de más, fue el conductor de una furgoneta que formaba parte de la construcción, y que a juzgar por la velocidad a la que circulaba por una de las curvas del futuro circuito, estaba intentado marcar la primera vuelta rápida de la historia.

En un video compartido en las cuentas de las redes sociales @madrizonanorte se puede ver como la citada furgoneta no ataca bien el vértice de la curva (utilizando la jerga de las carreras) y acaba saliendose a la tierra de fuera de la calzada, haciendo saltar los airbags del vehículo, quedándose a escasos metros de impactar con una grúa.

Advertencias a Alonso y Sainz

Por fortuna, fue solo un leve accidente, y las cuatro personas que viajaban a bordo del improvisado bólido pudieron salir por su propio pie. Y las redes, tras conocer que se trataba de un suceso sin consecuencias para los 'pilotos', pasaron al ataque.

"Parece que unos obreros han querido recorrer el circuito a toda leche y han acabado empotrados", comentaba un usuario de X. "Ahí va Alonso testeando el Madring", se reía otro. "Bandera amarilla en el 2º sector, Safety Car", ironizaba otro entre las múltiples reacciones que generó el video, que fue grabado por un vecino que estaba de paseo por el barrio.

"Somos los mejores. El circuito sin terminar y ya están haciendo de Stroll con la furgo", se mofaba uno. Cuidado con la curva 9 @Carlossainz55 , @alo_oficial, sobre todo si la tomáis al contrario, con la furgo y después de unas copas de más", advertía en tono jocoso otro.

Obras "hasta mayo"

Más allá de lo anecdótico, las últimas noticias sobre las obras apuntan a que el circuito estará acabado próximamente. José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, aseguró en febrero que las obras del circuito semiurbano de Madrid donde se correrá el Gran Premio de España de Fórmula 1 —del 11 al 13 de septiembre de este año— siguen según lo previsto y estarán terminadas a finales de mayo.

Madring asfalta su curva más icónica: La Monumental’ ya está terminada / Madring

“Se están cumpliendo todos los hitos, tanto comerciales como de obra. Las obras van bien y el circuito estará listo a finales de mayo”, subrayó el directivo, que también ha reconocido el trabajo de las empresas encargadas de levantar el trazado, cuya primera piedra se colocó en abril del año pasado.

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Sobre la venta de entradas, De los Mozos explicó que el ritmo está siendo muy bueno y que el límite, ahora mismo, no lo marca la demanda, sino la disponibilidad de tribunas: “Si no vendemos más es porque vamos sacando entradas a la venta a medida que se montan las últimas gradas. Pero cada vez que salen, se agotan”, celebró, asegurando que en ese momento ya se habían vendido más de 80.000 entradas.