El festival De Poesía por Getafe regresa en abril con música, recitales y un homenaje a Robe Iniesta

Getafe se viste de versos. La nueva edición del festival De Poesía por Getafe regresará a las calles del municipio del 15 al 26 de abril con una propuesta que mezcla la lírica clásica con la cultura popular contemporánea. El gran atractivo de este año será el tributo literario a Robe Iniesta, líder de Extremoduro. El evento, titulado La rabia se volvió poesía, se celebrará el viernes 24 de abril en el Centro Cívico de La Alhóndiga para analizar el valor poético de sus letras.

Este festival, que ya es un referente en la Comunidad de Madrid, ha sido diseñado bajo el comisariado del poeta local Mario Obrero. La intención principal es demostrar que la poesía no solo vive en los libros, sino también en la música y el compromiso social.

Un programa cultural diverso

El Espacio Mercado será el epicentro de la actividad. Allí se celebrarán hitos como el concierto de Lichis y Due Country o el Recital Joven Poesía, que busca dar visibilidad a las voces emergentes más potentes del panorama actual.

La pintura y la literatura se darán la mano desde la inauguración. Las exposiciones Haiku y Trazos y Rimas II abrirán el certamen, estableciendo un diálogo entre la imagen y la palabra en la sala Lorenzo Vaquero y el propio Mercado.

Proyección internacional y lenguas

La edición de 2026 refuerza su dimensión global. El Ayuntamiento ha colaborado con el Instituto Polaco de Cultura, la Casa Nacional de Rumanía y la UNESCO para traer a Getafe la mejor lírica del continente europeo.

Además de la proyección exterior, el festival apuesta por la pluralidad nacional. Se dará un espacio destacado a la poesía en catalán y gallego, subrayando la riqueza de las diferentes lenguas del Estado como parte fundamental de nuestra identidad cultural.

Tradición y micropoemas

No faltarán las citas clásicas que los vecinos esperan cada año. El 23 de abril, con motivo del Día Internacional del Libro, el municipio celebrará la tradicional lectura pública de El Quijote de la Mancha durante toda la mañana.

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El cierre del festival tendrá lugar el 26 de abril. Ese día se entregarán los galardones del VI Concurso de Micropoemas, seguido de un recital abierto que permitirá a cualquier ciudadano compartir sus versos en un ambiente festivo y cercano.