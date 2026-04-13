De fábrica a colegio, y finalmente, mercado: así es el gran espacio de compras de barrio que resiste en Madrid

El Mercado de las Maravillas, situado en el barrio de Tetuán despierta cuando una gran parte de Madrid aún duerme. A las ocho y media de la mañana el ruido de las persianas subiendo llena el espacio, las manos colocan los productos con cuidado y la luz comienza a iluminar las pescaderías que ya preparan su género sobre una gruesa capa de hielo.

Así, mientras algunos madrileños se toman un café rápido, otros acuden con sus carritos de la compra para recorrer el que se considera el mayor mercado municipal de Madrid y uno de los más grandes de Europa. Con cerca de 9.000 metros cuadrados y más de 200 puestos como carnicerías, pescaderías, fruterías, o ultramarinos, el Mercado de las Maravillas mantiene el pulso diario del barrio de Tetuán.

Imagen interior del Mercado de Maravillas en Madrid donde los clientes hacen sus compras / Alba Vigaray

A diferencia de otros mercados más modernos, turísticos o virales, el Mercado de las Maravillas destaca por su cotidianidad. Formando parte de la rutina de miles de madrileños, este espacio no es escenario de Tiktoks, ni lugar de cita de Influencers, pero sí de las compras semanales de quienes confían en sus vendedores de siempre.

Del siglo XIX al 1942: un mercado con cinco vidas

En el siglo XIX, el espacio era ocupado por una fábrica de papeles pintados llamada Las Maravillas, y no será hasta 1889, que los Hermanos de las Escuelas Cristianas decidan comprar el terreno para levantar un noviciado. Con el paso del tiempo, en 1892, este dará paso a un colegio de secundaria que también heredará su nombre.

Inauguración del Mercado Municipal de Maravillas, en la calle Bravo Murillo, 122. (1942) / Cuéntame como era Madrid (Facebook)

En 1931, un grave incendio destruyó el Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas en los inicios de la Segunda República, quedando reducido a un solar vacío. Y aunque la idea de construir un gran mercado municipal llegó poco después, la Guerra Civil puso en pausa el proyecto hasta 1942, cuando tras dos fases de construcción, el mercado se inauguró definitivamente.

Los clientes observan los puestos del Mercado de Maravillas de Madrid / Alba Vigaray

Desde entonces, el mercado no ha dejado de cambiar: las diferentes generaciones de comerciantes adaptan sus puestos a las nuevas formas de consumo, los clientes, dispares, proceden de todas las partes del mundo... pero, su esencia permanece, enfocándose en mantener su utilidad más que en reinventarse siguiendo modas pasajeras.

Así, pese a haberse convertido en una mezcla de acentos, historias y formas de vida, el mercado sigue siendo, más de ochenta años después de su inauguración, el lugar escogido por los vecinos del barrio de Tetuán para reunirse, hablar, y comprar.