El 19% de los casos de dificultades para acceder al sistema sanitario en Madrid tiene que ver con la falta de empadronamiento

En pleno debate sobre la tensión en el sistema sanitario y con la reciente aprobación por parte del Gobierno de un decreto para reforzar la garantía de la atención sanitaria a las personas extranjeras sin residencia legal en España, la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social presentaba la semana pasada su 'II Informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilidades en la Comunidad de Madrid'. Con datos recabados por Médicos del Mundo, la organización asegura que hasta 1.956 personas, el 99,3% de ellas extranjeras, encontraron dificultades para acceder al sistema sanitario en la región en 2025.

El documento apunta a un total de 5.412 "barreras" de acceso registradas, varias padecidas por una sola persona. Desde la Comunidad de Madrid se insiste en que no se trata de datos oficiales, y en que, en cualquier caso, esas "barreras" son incidencias que no equivalen automáticamente a la no prestación de asistencia.

El informe establece hasta cinco tipos de obstáculos: discriminatorios, físicos, económicos, informativos y culturales. El 27,9% de las personas que tuvieron que hacer frente a estas barreras tenían tarjeta sanitaria y un 4,3% la estaban tramitando. El resto, hasta un 67,8%, carecían de ella.

Lo que el estudio califica de "barreras discriminatorias" son las más habituales. Del total de 5.412 apuntadas, un total de 2.576 caen bajo esta categoría. La más frecuente es la ausencia de empadronamiento, que suma un 19% del total de barreras de todo tipo.

"En la Comunidad de Madrid, el empadronamiento es esencial para acceder a la asistencia sanitaria pública, requiriendo un pasaporte válido y prueba de domicilio", recogen los autores. "Muchas personas migrantes tienen dificultades para cumplir estos requisitos por la falta de documentación o vivienda adecuada, a menudo viviendo en situación de hacinamiento, sin contratos de alquiler a su nombre o acceso a servicios básicos formalizados, lo que les impide ofrecer pruebas de residencia necesarias". El real decreto aprobado por el Gobierno sigue considerando el empadronamiento como documento preferente para demostrar la residencia en España pero se aceptarán otros, entre ellos, facturas de suministros, informes de servicios sociales o documentación consular.

También se apunta en el dosier de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social al funcionamiento de las unidades de tramitación, centros específicos para gestionar la documentación de asistencia a extranjeros sin residencia legal, en los que los procesos, sumando los tres meses mínimos de empadronamiento que se solicitan y los tiempos de espera para citas, pueden llegar a sumar nueve meses, según recoge el escrito. En un 1,9% de casos se denuncian igualmente "actitudes racistas en los centros sanitarios".

Tras los de tipo "discriminatorio", los siguientes obstáculos más frecuentes que ha detectado Médicos del Mundo, 1.909 de los 5.412 casos, son los de carácter informativo. "Existe una falta generalizada de información entre la población migrante sobre sus derechos sanitarios en la Comunidad de Madrid. Esto es debido a la falta de información accesible y comprensible por parte de las instituciones públicas", se mantiene. Entre las "barreras económicas" (688 casos) se apunta, entre otras, a la falta de acceso a medicamentos de personas con bajos recursos económicos.

La Comunidad de Madrid, "comprometida con una atención sin discriminación"

"La Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con una atención sanitaria sin discriminación y con la protección efectiva de la salud de toda la población", trasladan fuentes de la Consejería de Sanidad. En un encuentro con periodistas hace unos meses, la consejera, Fátima Matute, aseguraba que el sistema sanitario madrileño atiende a unas 190.000 personas sin residencia legal.

En relación con el informe de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, mantienen que se basa en cuestionarios y testimonios recogidos entre personas atendidas por los programas de Médicos del Mundo, pero no se trata de "información sistemática" procedente de registros oficiales. "En ese marco, se registran 'barreras' como incidencias u obstáculos, muchas de ellas de carácter administrativo o informativo, lo que no equivale automáticamente a denegaciones asistenciales generalizadas", subrayan.

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En cualquier caso, añaden, la Comunidad de Madrid lo toma en consideración. "Seguiremos reforzando la información a usuarios y profesionales y la homogeneidad de criterios en los puntos de tramitación. Asimismo, mantendremos la coordinación con entidades sociales para identificar oportunidades de mejora y resolver incidencias con la mayor rapidez. El objetivo es claro: reducir cualquier barrera y garantizar una atención segura, accesible y conforme a la normativa vigente", afirman.