Dos detenidos en Barajas por transportar 45 kilos de cocaína impregnada en prendas de ropa

La Policía Nacional ha informado de la reciente detención de un hombre y una mujer en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas que transportaban en su equipaje un total de 66 prendas de ropa impregnadas de una sustancia sospechosa que resultó ser cocaína.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de marzo, cuando agentes del Grupo Operativo de Estupefacientes destinados al aeropuerto madrileño realizaron un control sobre el equipaje de estos dos pasajeros, que venían de un vuelo procedente del extranjero.

Durante el registro, los agentes encontraron en el interior de sus tres maletas un total de 66 prendas de ropa que presentaban una textura más rígida de lo habitual y además desprendían un fuerte olor a químico, según un comunicado de la Policía Nacional.

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Tras el pertinente narcotest, los agentes pudieron determinar que las ropas estaban impregnadas en cocaína, arrojando un peso de casi 45 kilos de esta sustancia estupefaciente. Los dos sospechosos fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.